Vox cree que Cs es quien ha puesto "más empeño" en remodelar el Gobierno y critica "postureo"

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha considerado que el vicepresidente de la Junta y dirigente de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, es quien ha puesto "más empeño en abrir el debate sobre la remodelación" en el Gobierno autonómico que parece que se va a llevar a cabo próximamente.

En una entrevista con Europa Press, Hernández ha recalcado que es "evidente" que Marín es el que ha puesto "más empeño en abrir este debate, al menos en los medios de comunicación", y ha considerado que el problema de Cs, socio del PP-A en el Ejecutivo autonómico, es que, en ocasiones, es una formación política en la que prima cierto "postureo, cierta teatralidad, y cierto tacticismo sobre la profundidad del mensaje o de los contenidos de la acción de gobierno".

En cuanto a la remodelación en la Junta, Hernández ha insistido en el mensaje que lanzó su partido desde el primer día que se empezó a hablar de ella: "No se entendería en estos momentos una remodelación que supusiera un aumento de los gastos políticos".

Sobre la posibilidad o no de un aumento de consejerías, Hernández ha expuesto que para Vox es "irrelevante que haya un director general o un secretario general de Medio Ambiente o que haya un consejero si al final la gestión es más eficiente y el coste político no aumenta". No obstante, ha insistido en rechazar un aumento de las consejerías "para contratar más altos cargos y para crear nuevos departamentos dentro de las mismas que al final no obedezcan a cuestiones de eficiencia, sino a problemas internos de partido y a la necesidad de colocar a determinadas personas".

Respecto a si deberían cambiar algunas "caras" en el Gobierno andaluz, ha dicho que a lo largo de este año y medio de legislatura, han podido tener algunos desencuentros con determinadas consejerías, pero no han llegado a exigir nunca la "cabeza de ningún consejero".

Sobre los acuerdos presupuestarios suscritos con el Gobierno andaluz, Hernández ha indicado, en relación con la disposición de Cs a que se cumplan, que "hemos visto como, en función de determinadas circunstancias ajenas al desempeño del Gobierno, han intentado escapar y salirse por la tangente respecto de algunos de los acuerdos suscritos", como el relativo al derecho de los padres a decidir sobre las actividades en las que participan sus hijos, el llamado "pin parental".

Ha señalado que Vox es consciente de que ahora el debate se centra en si los colegios van a poder o no abrir en septiembre, de manera que ese asunto del llamado "pin parental", en las actuales circunstancias, ocupará un "lugar menor", pero "no nos olvidamos de que se debe y se puede cumplir", como garantizó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al señalar ante el Parlamento que todos los acuerdos iban a estar cumplidos a final de año.

También se ha referido a otro punto del acuerdo como es la creación de una oficina de atención al ciudadano que "veía como se había visto desposeído de una manera ilegal e ilegítima de su vivienda", esto es, una especie "de oficina de información antiokupa". Ha manifestado que dicha oficina se podría haber abierto ya hace tiempo y, en cambio, vemos que Cs tiene el "desparpajo de plantear en el Parlamento una proposición no de ley sobre el asunto de la okupación" que constituía una especie de "brindis al sol".

Hernández ha querido dejar claro que su formación también va a ser especialmente exigente con el cumplimiento de este punto del acuerdo, aunque saben que ahora los plazos de cualquier actuación vienen marcados por la pandemia del coronavirus. "Podemos ser flexibles respecto de las fechas de cumplimiento de los acuerdos, pero no van a renunciar a nada", ha sentenciado.