Vox critica el "engaño" de Moreno con la reforma de Trade, que mantiene hasta "al último de los enchufados del PSOE"

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha manifestado este lunes que su formación no va a ser "cómplice del nuevo engaño masivo a los andaluces que el Gobierno de Juanma Moreno pretende con la modificación de Trade, pues sigue manteniendo hasta al último de los enchufados por el PSOE durante sus años de gobiernos corruptos en Andalucía".

Gavira ha realizado estas declaraciones en relación con la modificación de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se creó la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade), que se debatirá este miércoles ante el Pleno del Parlamento, y por la que dejará fuera de esta macroagencia a Andalucía Emprende.

"La única modificación de Trade que Vox apoyará será aquella que vaya destinada a reducir el número de enchufados que accedieron a un puesto de trabajo público sin respectar las más mínimas garantías de igualdad, mérito y capacidad con el resto de andaluces", ha aseverado Gavira en un comunicado.

Como ha indicado el portavoz parlamentario, "Trade ya nació con mal pie, pues contravino el espíritu del pacto presupuestario que Vox alcanzó con el Gobierno andaluz del supuesto cambio en Andalucía y va a terminar mal, pues no viene más que afianzar la misma tela de araña tejida por el PSOE para mantenerse en el poder".

Para Gavira, "ni con toda la propaganda del mundo se puede ocultar que lo único que busca Moreno es consolidar el mismo sistema opaco basado en redes clientelares y amiguismo, con el que el PSOE se mantuvo en el poder cuatro décadas".

Ha dicho que si el presidente de la Junta hubiese tenido la intención "real de acabar con el enchufismo socialista que tanto criticó desde la oposición, hubiese cumplido lo que prometió antes de llegar a la Presidencia de acabar con toda la administración paralela".

"El PSOE ya no ocupa el poder en Andalucía, pero el PP se está encargando de que sus nefastas políticas se sigan aplicando para desgracia del conjunto de los andaluces. Mientras no se acabe con ellas, nuestra tierra no conseguirá despegar", ha sentenciado Manuel Gavira.