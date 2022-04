Vox critica la "incertidumbre" de Moreno con la fecha de las elecciones: "Tiene que dejar de jugar y convocar ya"

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, ha criticado este miércoles la "incertidumbre" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está generando en relación con la fecha de las elecciones autonómicas y le ha pedido que deje de "jugar" de esta manera y convoque ya los comicios.

En rueda de prensa en el Parlamento, Alonso se ha referido también al Barómetro Andaluz publicado este miércoles por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y que sitúa a Vox como tercera fuerza, con 22 diputados en el Parlamento.

Ha indicado que las encuestas, según de donde vengan, tienen ligeras "connotaciones de cocina", de manera que la mejor encuesta es "la de la calle", donde la gente te traslada sus problemas y preocupaciones. Ha recalcado que la mejor encuesta va a ser la de las elecciones.

Alonso ha añadido que a Vox le preocupan algunos datos de ese barómetro, como el hecho de que para el 53 por ciento de los andaluces, el principal problema sea el desempleo, porque seguimos en los mismos datos de hace décadas.

Asimismo, ha criticado la "incertidumbre" que Moreno está provocando en relación a "cuándo va a apretar el botón" de las elecciones. Ha señalado que la "inseguridad y la incertidumbre" no son nada buenas para la generación de empleo y las inversión que se pueden hacer en esta comunidad.

Ha indicado que Vox le vuelve a pedir a Moreno que "convoque ya elecciones", dado el nuevo escenario y que el Parlamento de Andalucía "hoy en día no representa la voluntad del pueblo andaluz".

"No sabemos si serán en mayo o en junio, pero lo que sí queremos es que cuanto antes tome la decisión y sea claro al respecto. No puede decir una semana que pueden ser en junio y otra semana que pueden ser en octubre. No se puede estar jugando de esta manera", según ha recalcado el portavoz adjunto.

En su opinión, si el presidente "no tiene intención de convocar ya elecciones, que lo diga y si tiene intención de convocarlas, pues que las convoque".

OPINIÓN DEL PSOE-A

De otro lado, Alonso ha rechazado las críticas que el portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, lanzó ayer contra Vox, apuntando: "No nos importa en absoluto lo que el PSOE piense u opine de Vox".

Ha recordado que el PSOE es ese partido que cuando Vox llegó al Parlamento andaluz "fletó autobuses para cercar y acordonar" la institución.

No obstante, ha querido dejar claro, en relación con las palabras de Sicilia sobre la posición de Vox ante la inmigración, que para Vox "no existe una inmigración buena o mala en los términos" en los que lo plantea el portavoz del PSOE, sino que hay una "inmigración legal y otra ilegal". "Hacemos un uso exclusivo de la legislación. No nos mueve ningún otro tipo de opinión", ha recalcado.