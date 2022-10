Vox denuncia "ayudas encubiertas de Diputación de Granada al régimen comunista de Cuba"

GRANADA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial de Vox ha denunciado, durante el Pleno provincial de Granada, reunido este jueves en convocatoria ordinaria, la "modificación presupuestaria" mediante la cual ha indicado que el gobierno de la institución, del PSOE, "ha transferido fondos a Famsi, una organización presidida por el socialista Francisco Reyes", que serían "ayudas encubiertas de Diputación de Granada al régimen comunista de Cuba".

Famsi está, según ha indicado Vox en una nota de prensa, "ligada el régimen dictatorial cubano que reivindica, entre otros, la figura del historiador Eusebio Leal, amigo íntimo de Fidel Castro, o el levantamiento del embargo económico a Cuba".

Vox ha señalado que, "bajo el pretexto de dar ayudas a personas desfavorecidas, el gobierno de la Diputación de Granada está financiando al gobierno comunista cubano a través de Famsi". Su portavoz en la Diputación, Gustavo de Castro, se ha referido a "los más de 700 presos políticos cubanos desde la visita del embajador cubano" a la institución provincial "en mayo del presente año".

"El régimen cubano, que es una dictadura criminal, no puede recibir ni un solo céntimo de los granadinos. Me parece un sinsentido este postureo de ayudar a los pobres cubanos, cuando si quisieran ayudarlos no colaborarían lo más mínimo con la misma dictadura que los oprime", ha afirmado el portavoz de Vox.

"No nos gusta su régimen, que es una dictadura", ha señalado en referencia a Cuba De Castro, que ha agregado que "una institución democrática no debe colaborar con una dictadura". El propio portavoz de Vox ha señalado su experiencia en el país del Caribe.

"Yo he estado en Cuba, la he recorrido desde La Habana hasta Camagüey, y los cubanos no tienen electricidad ni cualquier otra cosa, y esto no es debido a los desastres naturales, sino a las condiciones del régimen dictatorial cubano. Me parece increíble que se blanquee una dictadura que lleva 60 años oprimiendo a un pueblo, pero en eso están ustedes siempre".