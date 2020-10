Vox mantendrá su apoyo a la Junta porque "no hay alternativa" aunque sus errores le suponen "un coste"

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha afirmado este martes que el Gobierno andaluz "tiene y seguirá teniendo" su colaboración porque "no hay otra alternativa" que puedan apoyar, si bien asume que los errores que cometen el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios del Ejecutivo, también tienen "un coste" para su formación política.

Así se ha pronunciado el portavoz de Vox durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra entre este martes y este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz, en el que también ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que deje "el humo y la autocomplacencia" tras considerar "decepcionante" el discurso que ha pronunciado.

Hernández, que ha reivindicado a Vox como "la única oposición real" que tiene el Ejecutivo andaluz, ha pedido a Moreno que "asuma que está gobernando y que no espere a ver qué hace el Gobierno de España porque todo lo que hace mal, lo puede hacer peor".

Y esto, tras advertir de que a día de hoy muchos andaluces pueden estar "decepcionados" por un cambio en el Gobierno andaluz que cree que no ha llegado: "La pandemia no le sirve de excusa, estamos casi en noviembre y no hay cambio ni recambio", ha apostillado.

