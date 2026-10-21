Vox mantiene a sus números uno al Congreso en siete provincias respecto a 2023 y cambia solo en Málaga

Archivo - El diputado de Vox por Córdoba Francisco José Alcaraz. En imagen de archivo. - VOX - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha dado a conocer este miércoles a sus cabezas de lista al Congreso de los Diputados por las ocho provincias andaluzas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Siete de ellos repiten respecto a los comicios de julio de 2023, salvo el de Málaga.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado las candidaturas al Congreso de los Diputados.

Así, la candidatura de Almería la volverá a encabezar Rocío de Meer (actual diputada nacional), con el parlamentario autonómico Rodrigo Alonso como 'número dos' y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, en el tercer puesto.

En la provincia de Cádiz, Blanca Armario González repetirá como cabeza de la candidatura al Congreso de los Diputados. La diputada estará acompañada por Alfonso Carreto Pérez-Barbadillo como número dos y Noelia Campos Rodríguez en la posición tres.

En Córdoba, José Ramírez del Río volverá a encabezar la lista al Congreso, seguido en el segundo puesto por la empresaria cordobesa Esperanza Romero Marín.

Por Granada, el diputado Jacobo González-Robatto Perote repite como cabeza de lista de la candidatura para las próximas elecciones. Le acompañan Elisa Gómez-Caminero González, que ocupa el segundo puesto de la lista al Congreso de los Diputados, y Ricardo López Olea, situado en la tercera posición.

Por la provincia de Huelva, el diputado en las dos últimas legislaturas Tomás Fernández volverá a encabezar la candidatura, mientras que, como número dos, se ha situado a Ana Díaz Cano y, como número tres, a Francisco Miguel Fernández Borrallo.

La candidatura de Jaén la volverá a encabezar Francisco José Alcaraz Martos --diputado en las dos últimas legislaturas--, seguido de Magdalena Puentedura y Fernando Navas.

La candidatura al Congreso por Málaga estará encabeza en esta ocasión por Carlos Hernández Quero, que ya ha sido diputado nacional en la última legislatura. Su número dos será Patricia Rueda, que fue la cabeza de lista en 2023 y que también ocupa un escaño en el Congreso actualmente.

La ya diputada nacional por Sevilla Reyes Romero volverá a encabezar la lista por esta circunscripción, seguida por el abogado sevillano Fernando Rodríguez Galisteo y de Pilar González-Alemán.