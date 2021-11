Vox pide en el Parlamento que la Junta implante conciertos educativos en Bachillerato en centros con demanda social

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) en la que se insta a la Junta a "implantar conciertos educativos en Bachillerato en aquellos centros en los que exista demanda social".

En la iniciativa, consultada por Europa Press, se pide también a la Junta que demande al Gobierno central que el Ministerio de Educación facilite la celebración de conciertos educativos en Bachillerato.

Vox también demanda al Ejecutivo andaluz que continúe impulsando la apertura de nuevas unidades de bachillerato en todos aquellos centros en los que exista demanda social, independientemente de su titularidad.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox señala que la concertación del Bachillerato en Andalucía fue "una bandera electoral del Partido Popular que causó gran entusiasmo entre muchas familias por los enormes beneficios que suponía su implantación".

No obstante, denuncia que casi tres años después y con la presente legislatura prácticamente acabada, "no sólo no se ha dado ningún paso al respecto, sino que ha sido la propia Consejería de Educación y Deporte la que ha llegado a negar el cumplimiento de dicha promesa".

A día de hoy, según Vox, la educación concertada en Andalucía representa, según cifras del sector, un 20 por ciento del total de las plazas escolares disponibles en la comunidad. Según los registros de la Consejería de Educación y Deporte, en toda la región hay más de 300.000 estudiantes en este modelo de formación, repartidos en los 1.948 centros concertados de que hoy dispone Andalucía.

Para Vox, debido a la continua "negativa de concertar el bachillerato por parte del PSOE-A durante todas las anteriores legislatura, una política que ha sido continuada en la práctica por el PP-A y Cs, los futuros bachilleres continúan viéndose obligados a estudiar o bien en un bachillerato público o en un bachillerato de carácter privado, obviando así la verdadera libertad que tienen los padres para elegir el centro que quieren para sus hijos".

"Esta restricción de la libertad obliga en muchos casos a asumir unos gastos desorbitados para muchas familias, en muchos casos más de 300 euros mensuales, o a tener que cambiar de forma indeseada el ideario y el proyecto educativo del centro escogido por las familias en primera instancia, entre otra serie de inconvenientes que presenta esta falsa elección", según se indica.

En este sentido y para garantizar una educación en libertad, con calidad, en la que se premie la excelencia académica y esté al alcance de todos, según Vox, "es necesario continuar apostando por políticas que conciban a la educación como el ascensor social que debe ser" y, en este sentido, la "implementación del bachillerato concertado permitiría a los jóvenes españoles el acceso a centros considerados idóneos por sus familias, apostando por la libertad y evitando que sus condicionamientos sociales o económicos supongan un impedimento para su progreso".