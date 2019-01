Vox pregunta a Teresa Rodríguez si se refería a su "amigo Otegi" cuando hablaba del "niño de las pistolas"

Publicado 16/01/2019 13:52:45 CET

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha preguntado este miércoles si la coordinadora de Podemos Andalucía y líder de la coalición Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se refería a su "amigo" el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cuando ha hablado del "niño de las pistolas" durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante su intervención en dicho debate en representación del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha aludido en varias ocasiones al "niño de las pistolas" e incluso al "pistolero de Bilbao" en referencias, sin citarlo, al presidente de Vox, Santiago Abascal, que presenciaba el debate desde la tribuna de invitados.

En unas declaraciones a los periodistas aprovechando un descanso en el debate de investidura, Francisco Serrano ha comentado que en Vox no sabían a quién se refería Teresa Rodríguez con esa alusión, por lo que "he pensado que se refería a su amigo Otegi".

"No sabíamos que había invitado a este acto a su amigo Otegi", ha comentado Serrano, que a las preguntas de los periodistas ha comentado que, "como no sabemos a quién se refiere, he pensado que se refiere a Otegi" con esa referencia al "niño de las pistolas".