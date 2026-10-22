Vox reivindica su pacto andaluz con PP-A, que hace "realidad la prioridad nacional" y pide no dar "dinero" a sindicatos

El portavoz del grupo parlamentario VOX en Andalucía, Javier Cortés, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de VOX en el Parlamento andaluz ha manifestad - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha reivindicado este jueves el pacto de gobierno de su formación con el PP en Andalucía donde se "hace realidad la prioridad nacional", al tiempo que ha pedido no dar "ni un solo euro" de dinero público a los sindicatos que han convocado una huelga general el 11 de noviembre.

Así se ha pronunciado Cortés en su debate con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, en la que le ha formulado una pregunta sobre oportunidades para los jóvenes andaluces.

Cortés ha manifestado que "por culpa" del Gobierno de Pedro Sánchez, muchos jóvenes están condenados a "la pobreza y la precariedad", mientras están "viendo cómo inmigrantes recién llegados y sin ningún tipo de arraigo han tenido acceso prioritario a las ayudas sociales y a la vivienda pública".

Ha destacado que, frente a ello, el pacto de gobierno andaluz de PP-A y Vox recoge "priorizar a los andaluces" en el acceso a la vivienda y en las ayudas sociales.

Cortés también ha querido explicar a la secretaria general del PSOE-A, María José Montero, "cómo construir más de 1.100 viviendas". "Unas cuentas que salen si se suman los 18 millones que UGT tiene que devolver a la Junta por irregularidades en los cursos de formación, más los 40 millones que están pendientes en la Justicia, y los 110 millones de euros que la socialista les ha dado durante su época en el Gobierno de España", ha señalado.

Según el portavoz de Vox, la suma, que alcanza los 168 millones de euros supondría "la construcción de 1.119 viviendas públicas".

Ha indicado que el pacto de gobierno andaluz entre PP-A y Vox también recoge que, frente a las 800 viviendas públicas del Gobierno central en los últimos ocho años, la Junta tiene el compromiso de "construir 20.000 viviendas para los andaluces en los próximos cuatro años".

Sobre la huelga general, ha manifestado que ha sido convocada por los sindicatos para "ayudar a los socialistas y los comunistas", y ha reclamado no dar "ni un solo euro" de dinero públicos ni a organizaciones sindicales ni empresariales".

"El esfuerzo de cada andaluz y de cada español tiene que estar destinado a la sanidad, a la educación y a la vivienda", según ha señalado el portavoz de Vox.