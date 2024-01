Vox señala que "la falta de Presupuestos" en la Diputación afecta a la planificación de proyectos

CÓRDOBA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Yolanda Almagro, ha lamentado este viernes que "muchos de los proyectos que están previstos en esta Diputación" se vean afectados por "la falta de un Presupuesto general y no puedan tener una cantidad presupuestaria asignada y estudiada para llevarlos a cabo".

En este sentido y en una nota, Almagro ha hecho referencia al posicionamiento de su grupo con respecto a la proposición presentada por la Delegación de Juventud para los campamentos de verano de Cerro Muriano, una "propuesta lamentablemente" en la que "tenemos que abstenernos ya que, convencidos de que es un buen proyecto financiado por la Diputación y que se está llevando a cabo desde el año 88, que además favorece a aquellos niños y jóvenes que más lo necesitan, no compartimos la forma ni los tiempos en los que se está presentando".

Así, la portavoz de Vox ha criticado que, "al ser la Diputación de Córdoba la única de Andalucía que no tiene aún Presupuesto, la planificación de este tipo de proyectos, como los campamentos, no se presentan con una planificación económica adecuada, donde, además de reducir la aportación, como se presenta en el informe económico, no pueden recogerse gastos extra".

"Esta situación impide que este y otros muchos proyectos se desarrollen de una forma normal, con un crédito asignado adecuadamente y ponderado como tantos proyectos que hay para los cordobeses de la provincia y que pueden verse frenados por la falta de Presupuesto. Por esto estimamos que no deben tampoco presentarse por la vía de la urgencia, cuando esto, repito, debería estar perfectamente delimitado en los Presupuestos", ha dicho.

Por último, Almagro ha explicado que "estos proyectos van a estar apoyados por Vox aunque no compartimos actualmente algunos rangos de edad ni bonificaciones a algunos sectores. Sin embargo, vemos fundamental analizar bien los costes de los proyectos que se presentan".