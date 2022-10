Vox subraya que el CES donde la Junta "ha enchufado" a Marín "no tiene razón de ser"

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) en el que el Gobierno de la Junta "ha colocado" a quien fuese durante la anterior legislatura su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), es un órgano que "no debería existir" ya que "se dedica a hacer informes: unos preceptivos, otros facultativos y otros porque quieren, y después hacen una memoria, cuando todos sabemos que la administración de la Junta tiene organismos suficientes de asesoría y de consultoría para realizarlos".

Gavira, ha criticado a través de un comunicado que "los miembros de este Consejo son los que luego se sientan en las mesas de dialogo con la Junta, cuyos acuerdos luego ésta nos vende en los medios". "Los mismos actores están en el Consejo Económico y Social, y en las mesas de diálogo, por lo que se solapan hasta sus funciones", ha apostillado.

"No tiene ninguna fuerza vinculante, salvo esos informes preceptivos", ha indicado el portavoz parlamentario de VOX sobre el citado Consejo, por lo que "este órgano no tiene razón de ser, no sirve para nada operativo", ha enfatizado.

Además, Gavira ha afeado "la agencia de colocación que es el Gobierno de Andalucía con los cargos de ciudadanos", asegurando que "antes teníamos los enchufados de los socialistas, en la Faffe y otros entes, y ahora vamos a tener también a los enchufados del PP, que son los de Ciudadanos".

"Acabamos de tener unas elecciones democráticas en junio, hace cuatro meses, en las que los andaluces, cuya voluntad es la que hay que respetar, han decidido que Ciudadanos debe desaparecer del Parlamento y de las instituciones de Andalucía", ha recalcado, poniendo de relieve que "habría que preguntar a los andaluces si les parece ético", puesto que "si hubiesen querido que los políticos de Ciudadanos siguiesen en la Junta los habrían votado, es de pura lógica y sentido común".

"Podemos entender la cercanía, el aprecio, el compañero, todos tenemos amigos en otras formaciones políticas, pero el mensaje que se envía a los andaluces no es el más adecuado", ha concluido.