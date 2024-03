Vox urgirá desde Andalucía a paralizar la importación de productos de Marruecos tras detectarse fresas con hepatitis A

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Parlamento andaluz ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que reclamará el apoyo de la Cámara andaluza para exigir al Gobierno de España "paralizar con carácter urgente toda importación de productos agrícolas procedentes de Marruecos ante la gravedad de las notificaciones sanitarias que alertan de la presencia de hepatitis A en fresas procedentes" de dicho país del norte de África.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, en un comunicado en el que ha denunciado "la laxitud de los controles fitosanitarios que se exigen a los productos extracomunitarios", lo cual "tiene consecuencias muy negativas para la salud pública", según ha advertido.

Alonso ha tildado de "máxima gravedad" lo que está ocurriendo con la entrada de productos agrícolas marroquíes que "no solo compiten de manera desleal con los productos españoles, sino que además no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas", al tiempo que ha criticado que, a día de hoy, el Gobierno de España "aún no ha sido capaz de comunicar claramente a los españoles el alcance y posibles consecuencias de la infección en fresas", y "tampoco ha anunciado la activación de ningún protocolo para conocer si algún otro producto hortofrutícola importado podría estar también infectado".

En la referida PNL, Vox también reclama al Gobierno de Pedro Sánchez "reforzar la inspección alimentaria para asegurar que el resto de los productos hortofrutícolas importados se encuentran en condiciones adecuadas para su consumo, a fin de evitar graves problemas de salud pública", al tiempo que solicita al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno "actuar en el ámbito de las competencias que le son propias para la consecución del mismo fin".

Igualmente, se solicita trasladar a la Comisión Europea "la necesidad de suspender inmediatamente el acuerdo agrícola entre Marruecos y la UE, debido al enorme perjuicio económico y sanitario que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria, y a todos los españoles", así como "exigir todas las explicaciones pertinentes a las autoridades marroquíes, así como la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola".

A través de su iniciativa, Vox también exigirá al Gobierno de Moreno "perseguir el fraude en el reetiquetado mediante la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude y de Control Fitosanitario de los productos de países terceros que sirva de modelo para una oficina nacional, cuya creación llevará al cierre de esta oficina autonómica"; así como "instar a las administraciones competentes a implementar estándares de etiquetados claros al respecto del origen y procedencia de los productos que llegan a los consumidores y promover en el ámbito regional, nacional y comunitario etiquetados que no ataquen ni criminalicen a la dieta mediterránea".

Finalmente, Vox también espera contar "con el apoyo de todos los grupos parlamentarios" andaluces para que el Gobierno central lance "nuevas campañas de promoción y políticas de apoyo a nuestro producto nacional, aumentando las partidas destinadas a estos efectos en sus presupuestos generales".