Vox valora el debate en Canal Sur e insiste en que "no regalará ni un escaño" al PP para gobernar "en solitario"

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha querido dejar claro este lunes que no va a regalar "ni un escaño" al PP-A si este partido gana sin mayoría absoluta las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio para que los 'populares' gobiernen "en solitario".

En esa idea ha incidido el jefe de campaña de la candidatura de Macarena Olona a la Junta, Jacobo González-Robatto, en la atención a medios que ha ofrecido para valorar el segundo y último debate a seis realizado de cara a dichos comicios del próximo domingo, organizado por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que ha enfrentado este lunes por la noche a los cabezas de cartel del PSOE-A, Juan Espadas; PP-A, Juanma Moreno; Ciudadanos (Cs), Juan Marín; Por Andalucía, Inmaculada Nieto; Vox y Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

El representante de Vox ha dicho que en su partido acaban "muy contentos" este debate porque en él "se han puesto encima de la mesa" de la mano de su partido cuestiones como "la corrupción, no sólo la del PSOE-A, sino también la de menores en aulas impulsadas por el fanatismo de las extremas izquierdas y compradas desgraciadamente por el gobierno de PP y Ciudadanos".

También "se ha hablado del fanatismo verde, de la ideología de género, de chiringuitos que montan alrededor de las desgracias de las personas y del debate de la inmigración ilegal", ha abundado el portavoz de Vox, que ha lamentado que no se haya querido contestar a preguntas que Olona ha lanzado "sobre pactos" postelectorales y la propuesta de que su partido entre en el Gobierno andaluz desde la Presidencia o la Vicepresidencia, ha añadido "con tristeza".

A preguntas de los periodistas, González-Robatto ha remarcado en todo caso que "el mensaje" de Vox es que "no vamos a regalar ningún voto al PP en el caso de que ellos ganen para que sigan haciendo políticas que no hagan cambios reales". "Hemos dicho que no vamos a regalar un escaño para que ellos gobiernen en solitario, aunque solo le quede un escaño" al PP para alcanzar la mayoría absoluta, ha remachado antes de apostillar que si gana Vox "le tendemos la mano" a Juanma Moreno "para que sea nuestro vicepresidente" de la Junta.

Finalmente, el jefe de campaña de Olona ha acusado al vicepresidente de la Junta y candidato de Cs, Juan Marín, de haber estado "diciendo mentiras" durante el debate "con tal de sobrevivir", porque "está en el ocaso de su gobierno".