El XIX Congreso de la Fundación Blas Infante arranca en Córdoba con un homenaje al histórico andalucista Rafael Castejón

Autoridades y patronos de la Fundación Blas Infante, frente al busto de Rafael Castejón, en los jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIX Congreso de la Fundación Blas Infante ha dado comienzo este jueves en la Universidad de Córdoba (UCO) con un reconocimiento a la figura del desaparecido veterinario, médico, historiador, arabista y político andalucista cordobés, Rafael Castejón y Martínez de Arizala, en un acto que ha servido como preámbulo del encuentro que se desarrollará en la capital cordobesa durante los próximos tres días y en el que se ha realizado una ofrenda floral frente al busto que le recuerda en los jardines del Rectorado de la institución académica, obra de Pedro Berjillos Ruiz.

Según ha informado la UCO en una nota, el acto, en el que se han presentado los distintos contenidos del congreso, ha contado con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante; el secretario del Congreso, Miguel Santiago, y el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Manuel Rich, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la institución universitaria ejerza como anfitriona del evento y ha definido a Rafael Castejón, no sólo como "un hombre de ciencia que contribuyó a situar a los estudios de Veterinaria en Córdoba como uno de los más prestigiosos de España", sino también como alguien "comprometido socialmente con el andalucismo".

El homenaje ha concluido con la lectura, por parte del investigador de la UCO y patrono de la Fundación Blas Infante, Antonio Manuel Rodríguez, de un capítulo del libro 'Activistas, militantes y propagandistas'. Concretamente, el profesor de la Universidad de Córdoba ha leído uno de los capítulos redactado por él mismo, titulado 'Rafael Castejón (1893-1986): republicano y andalucista', en el que afirma que el veterinario cordobés "es a Córdoba lo que Blas Infante a Andalucía".

Ambos, ha destacado "clavaron en la médula de su discurso social y político la necesidad prioritaria de restaurar la memoria colectiva de Córdoba y Andalucía, y los dos tenían muy claro que solo completando el mosaico del pasado andaluz podrían hallar la raíz de sus males presentes y las medidas adecuadas para afrontarlo", ha concluido.

Rafael Castejón, fallecido en 1986, fue un veterinario, médico, historiador, arabista y político andalucista cordobés. Además de su actividad docente, fue un precursor de la investigación en química veterinaria. Más allá de su carrera profesional, durante el homenaje también se ha destacado su vertiente política, en la que fue elegido presidente del Centro Andaluz de Córdoba, una institución clave para el andalucismo histórico. Militante del Partido Republicano Radical, perteneció a la Junta Liberalista y participó en los debates del Anteproyecto de Bases del Estatuto de Autonomía de Andalucía durante el Congreso Regionalista de Córdoba en 1933.

PROGRAMA DEL CONGRESO

El congreso, que se inaugura oficialmente esta tarde en el Salón de Columnas edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, en un acto presidido por el rector de la institución académica, Manuel Torralbo, se articulará a lo largo de los próximos tres días en torno a cuatro sesiones, en las que se abordará el soberanismo como pilar andalucista, la solidaridad internacionalista, el humanismo del andalucismo y las músicas populares. Además de estos espacios, el encuentro contará con dos sesiones de comunicaciones relacionadas con la temática del congreso, según ha explicado el secretario del congreso, Miguel Santiago.

El evento, que se celebra tanto en la Universidad de Córdoba, como en la Sala Polifemo del Teatro Góngora, concluirá con la actuación musical de la comparsa El Patriota, agrupación finalista del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz en 2026 y que conquistó las tablas del teatro Falla con un repertorio netamente andalucista y un integrante que encarnó a la figura de Blas Infante.