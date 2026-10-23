El XXII Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira ofrece desde este sábado 15 conciertos en la provincia de Jaén

Ensemble Escarramán ofrecerá uno de los conciertos del XXII Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira. - FEMAAV

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira celebra su vigésimo segunda edición desde este sábado y hasta el 7 de diciembre con una programación formada por 15 conciertos con tendrán entrada libre que recorrerán diferentes municipios de la provincia de Jaén.

Este circuito de la Diputación --patrocinado por la Fundación Unicaja y con la colaboración de la Diócesis jiennense y los ayuntamientos de participantes-- está ligado al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza-- y "vuelve a poner el acento en el diálogo entre la música y el patrimonio".

De este modo, llevará repertorios históricos a espacios de especial valor cultural y artístico repartidos por la provincia. Distintas iglesias, la Catedral de Jaén y otros enclaves patrimoniales de 15 municipios se convertirán en escenarios para acercar la música antigua a la ciudadanía y favorecer el conocimiento de un legado musical estrechamente ligado a estos espacios, según ha informado este viernes la organización.

La vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha señalado cómo actividades de este tipo "acercan la cultura de calidad a todos los rincones de la provincia de Jaén, con independencia del número de habitantes de los municipios".

"Vivir en un municipio, en un pueblo pequeño, no tiene por qué significar tener menos oportunidades para disfrutar de propuestas culturales de primer nivel", ha destacado.

Asimismo, ha aludido la contribución de este festival de música a la recuperación del patrimonio musical mediante "tres conciertos que serán grabados y que contribuirán a preservar y difundir composiciones de gran valor histórico".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, ha considerado que "el Festival Andrés de Vandelvira representa una iniciativa especialmente valiosa para Jaén", con una programación que "crea un diálogo entre la música, los espacios históricos y el patrimonio monumental de nuestra tierra".

"Contribuye a dinamizar la actividad cultural de nuestros municipios, facilita el acceso a propuestas artísticas de calidad y refuerza el atractivo cultural y turístico de la provincia", ha declarado.

El provicario general de la Diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez, ha expresado la satisfacción por poder colaborar abriendo las puertas de los templos, "espacios donde la música se encuentra con la historia, el arte y, sobre todo, con la espiritualidad".

"Escuchar estas composiciones en los lugares para los que muchas fueron creadas es una manera privilegiada de mantener vivo nuestro patrimonio, compartir nuestra fe y descubrir cómo la belleza de la música puede acercarnos a Dios", ha comentado.

CALIDAD

Respecto a la programación, el director del festival, Javier Marín, ha puesto el foco en el concierto de Ensemble Escarramán. Tendrá lugar en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén con obras del maestro de capilla de la Catedral jiennense Juan Manuel de la Puente, contemporáneo de Johann Sebastian Bach.

"Es una música de una calidad excelente que vuelve a Jaén después de 300 años de haber sido compuesta en este lugar", ha explicado. Marín ha también ha valorado "la sinergia que se establece entre los dos festivales" de música antigua --el 'Andrés de Vandelvira' y el de Úbeda y Baeza--, que permite incorporar al circuito provincial formaciones internacionales de primer nivel.

Todos los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo, fortaleciendo el carácter abierto del festival y su objetivo de acercar la música antigua y el patrimonio histórico de la provincia al conjunto de la ciudadanía.

PROGRAMACIÓN

La programación del XXII Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira comienza este sábado en Fuerte del Rey, donde el Coro Ciudad de Jaén interpretará 'Más vale trocar. Música del Renacimiento español'.

Una semana después, el 31 de octubre, Ensemble EnClave llegará a Huesa con 'Aunque es de noche. Itinerario musical por la vida de San Juan de la Cruz', una propuesta vinculada al Año Jubilar Sanjuanista y a las diferentes efemérides relacionadas con el religioso y poeta.

El circuito continuará el 7 de noviembre en Chilluévar e Ibros. La Capilla Musical Los Seises de El Salvador, de Úbeda, ofrecerá en Chilluévar 'S.A.C.R.A. Sonido, Arquitectura, Culto, Resonancia y Aeternitas', mientras que la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios, de Granada, llevará hasta Ibros 'De lo divino y lo humano: paráfrasis, contrafacta y ensaladas de polifonía española del Renacimiento'.

Una de las paradas destacadas de esta edición será Jaén capital, que acogerá dos conciertos. El primero está previsto el 14 de noviembre, a las 20,00 horas, en la Catedral con Ottava Rima, bajo la dirección de Israel Moreno. Presentará 'Sancte Ferdinande Rex: maestros de capilla de la Catedral de Sevilla', dentro de la conmemoración del VIII Centenario de la Reconquista de Baeza.

La segunda cita en la capital llegará el 26 de noviembre, a las 20,00 horas, con el citado Ensemble Escarramán en el Centro Cultural Baños Árabes. Ofrecerá 'Entre el cielo y la tierra: Juan Manuel de la Puente (1692-1753)', un programa de estreno enmarcado en la conmemoración de la festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona de Jaén.

Antes, el 14 de noviembre, el festival también llegará a Escañuela y Castillo de Locubín, con sendas misas polifónicas a cargo de la Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Jaén y el Orfeón Santo Reino, respectivamente. Continuará el día 21 en Iznatoraf, con el Ensemble Manuel García, y el 22 en Campillo de Arenas, con la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén.

El último tramo de noviembre llevará la música antigua a Beas de Segura el día 29, con un concierto de la Camerata Antonio Soler en la Iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas de San José del Salvador.

PUENTE

El Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira afrontará sus últimas citas durante el puente de diciembre. El 6 de diciembre, Confluencia de Dos Mundos llegará a Cabra del Santo Cristo con 'Amores de Charcas. Música colonial de la Catedral de Sucre', mientras que Schola Antiqua ofrecerá en Alcaudete el programa de estreno 'Pax et bonum. Música y religiosidad franciscanas en el Nuevo México español (ss. XVII-XVIII)'.

La programación concluirá el 7 de diciembre con dos conciertos. Ensemble Alkymia actuará en Villanueva de la Reina con 'In honorem Virginis: villancicos barrocos bolivianos', mientras que la Real Capilla del Pópulo lo hará en Santa Elena con 'Cartografía sonora de las misiones de Nuevo México', un programa de estreno relacionado con el 250º aniversario de la expedición de Domínguez-Escalante.