El XXII Festival de Otoño de Jaén recibe a Ramón Gener con su conferencia 'La emoción o el porqué de la música'

JAÉN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXII Festival de Otoño de Jaén, en las vísperas de la festividad de Santa Cecilia, ha brindado al público la presencia del director, divulgador musical y conductor del exitoso programa de televisión internacional 'This is Opera', Ramón Gener, con su conferencia 'La emoción o el porqué de la música', "un viaje emocional para entender qué es la música, un momento para interpretar y escuchar y acabar entendiendo por qué no podemos vivir sin música y por qué forma parte de nuestras vidas".

Gener es natural de Barcelona, licenciado en Humanidades y en Ciencias Empresariales, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, tras señalar que, el protagonista de esta actuación del sábado, comenzó su formación como músico estudiando piano en el Conservatorio del Liceu y la completó con Anna Maria Albors.

Asimismo, ha relatado que, por recomendación de la soprano Victoria de los Ángeles comenzó a estudiar canto bajo su supervisión. Completó sus estudios vocales en Varsovia con el barítono Jerzy Artysz y en Barcelona con el tenor Eduard Giménez.

Después de una carrera de varios años como barítono dejó de cantar y comenzó una nueva etapa como divulgador musical ofreciendo conferencias sobre música clásica y ópera.

El Consistorio ha continuado que el eco de estas conferencias lo llevaron hasta el mundo de la televisión. Primero a TV3 con el programa 'Ópera en texans' y luego en la escena nacional (TVE, Movistar +) e internacional con 'This is Opera' (inglés y castellano) y 'This is Art' (inglés, castellano y catalán), programas que se pueden ver en muchos países del mundo.

En la radio colabora de forma habitual en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER y el programa 'Versió RAC1'. También se ha introducido en el mundo literario con la publicación de 'Si Beethoven pudiera escucharme' (2013) y 'El amor te hará inmortal' (2016).

"Será en la sala B del Teatro Infanta Leonor y promete ser un encuentro más allá del propio conocimiento de la música, pues el público tendrá la oportunidad de conocer a un gran entusiasta que triunfa en los principales canales de comunicación especializados en música, sabiendo conectar a la gente a través de las emociones que produce la música", ha concluido el Consistorio.