El XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca recae en la colombiana Piedad Bonnett

Archivo - La poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana Piedad Bonett, ganadora del XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca. - ANDRÉS BO - Archivo

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la XXIII edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca ha elegido a la autora colombiana Piedad Bonnett como ganadora de este prestigioso reconocimiento, que distingue la trayectoria de una de las grandes voces de la poesía en español.

La deliberación se ha celebrado este martes en el Centro Federico García Lorca, bajo la presidencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha delegado en el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. El acto ha contado con la participación de representantes de las principales instituciones culturales, académicas y literarias vinculadas al certamen.

Piedad Bonnett, nacida en Amalfi (Colombia) en 1951, es poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. Su trayectoria literaria se caracteriza por una profunda exploración de la condición humana y por una enorme valentía que mira de frente a la realidad, encontrando siempre las palabras justas para expresarla.

Entre sus obras más relevantes figuran títulos como 'Lo que no tiene nombre', 'Tretas del débil' o 'Poesía reunida', ofrece una mirada completa a la evolución de su voz poética desde la aparición de su poemario 'De círculo y ceniza'.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Casa América de Poesía Americana. Su obra ha contribuido a enriquecer el panorama poético en español y a consolidar una voz propia dentro de la literatura contemporánea.

Bonnett se incorpora a una nómina de autores de reconocido prestigio, entre los que figuran Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maia. En la edición de 2025, el premio recayó en el poeta, filólogo y ensayista Jaime Siles.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha querido destacar la importancia de este reconocimiento a Bonnett, y ha subrayado el valor de su trayectoria y la contribución de su obra a la literatura en lengua española.

"Tal y como ha destacado el jurado, Piedad Bonnett ha escrito sobre aquello que tantas veces nos cuesta nombrar: la pérdida, el miedo, la fragilidad, las contradicciones del amor y la dificultad de vivir. Y lo ha hecho sin sentimentalismo, sin complacencia y sin renunciar nunca a la exigencia poética", ha destacado la regidora.

El jurado ha estado integrado por representantes de la Fundación Federico García Lorca, el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, la Academia de Buenas Letras de Granada, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas y Casa de América, además de un crítico literario del diario ABC y Fundación 'la Caixa'.

La secretaría ha correspondido al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. En el acto de constitución del jurado se ha acordado tener un recuerdo a la memoria de Juan Ramón Ferreira, que el año pasado presidió el fallo del jurado.

El reconocimiento a Bonnett adquiere una dimensión especial en el camino que Granada está recorriendo para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Como Ciudad de la Literatura de la UNESCO, Granada cuenta con una identidad cultural estrechamente ligada a la creación literaria y a la proyección universal de Federico García Lorca, cuya figura representa uno de los grandes referentes de la candidatura.

El Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca contribuye a fortalecer este legado y a proyectarlo hacia el futuro, conectando la tradición literaria de la ciudad con las voces más relevantes de la poesía contemporánea.

Instituido en 2004, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca cuenta con el apoyo de Fundación 'La Caixa', y se ha consolidado como uno de los reconocimientos más destacados a la trayectoria poética en el ámbito hispánico. Su objetivo es distinguir el conjunto de la obra de un poeta vivo y reconocer la aportación de autores que han contribuido de manera significativa al desarrollo, la renovación y la difusión de la poesía en español.

La dimensión internacional del certamen queda reflejada en la diversidad de las candidaturas presentadas en esta XXIII edición, procedentes de España y de países de América Latina como Argentina, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Paraguay. Esta pluralidad pone de manifiesto la riqueza de las tradiciones literarias que comparten una lengua y el papel del premio como punto de encuentro entre distintas generaciones y corrientes poéticas.