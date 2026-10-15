Zoetis premia en su VII edición de 'Ganadería en Femenino' a quienes están reinventando el campo desde dentro

Foto de familia de responsables de Zoetis y premiadas con los galardones 'Ganadería en Femenino'. - EUROPA PRESS

El director de la Unidad de Negocio de Ganadería de Zoetis dice que la llegada de mujeres a puestos de liderazgo ayuda a "mejorar el sector"

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

Zoetis España, compañía líder en salud animal, ha celebrado este jueves en las instalaciones de Covap, en Pozoblanco (Córdoba), la VII edición de los premios 'Ganadería en Femenino', su iniciativa de reconocimiento al talento y la innovación en el sector ganadero y veterinario, que han distinguido a Elena García de Haro y Marta Fernández Ruiz, fundadoras de Emavet Servicios Veterinarios, y a Lucía Paredes Navarro, ganadera porcina de Granja García.

La jornada se ha desarrollado con el Valle de los Pedroches como escenario, pues pocos lugares en España representan mejor que la dehesa cordobesa la ganadería que este programa quiere visibilizar: extensiva, sostenible, enraizada en el territorio y sostenida por personas que trabajan lejos de los focos.

En este contexto, Zoetis a reconocido Elena García de Haro y Marta Fernández Ruiz, dos jóvenes se conocieron en las aulas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), en la promoción 2018-2023. Lo que empezó como una amistad de carrera se convirtió en un proyecto profesional compartido.

Así las cosas, tras dos años y medio trabajando juntas, en Vitigudino (Salamanca), decidieron volver a su tierra y crear su propia empresa: Emavet Servicios Veterinarios, con sede en Granada. Emavet ofrece un servicio veterinario ambulante especializado en bovino de carne y leche, ovino, caprino y equino, con atención programada --controles reproductivos, podología, vacunación, desparasitación, detección de afecciones respiratorias mediante ecografía pulmonar-- y urgencias 24 horas, 365 días al año. Porque, como ellas mismas defienden, el trabajo ganadero no entiende de horarios, pues "un parto complicado no espera al lunes".

También se ha reconocido a Lucía Paredes Navarro, quien representa una forma de entender la ganadería que rara vez ocupa los titulares: la de quien trabaja cada día a pie de explotación, conoce a sus animales uno a uno y toma decisiones con rapidez y criterio para garantizar su bienestar. Su trayectoria en Granja García, vinculada al sector porcino, se ha construido a lo largo de años de experiencia y aprendizaje continuo, con una implicación constante que va mucho más allá de las tareas cotidianas.

Su candidatura pone en valor no solo su trabajo individual, sino el de una generación de profesionales que ha sabido adaptarse a los cambios de la ganadería, incorporar nuevas formas de trabajo y mantener, al mismo tiempo, el conocimiento práctico que solo se adquiere con los años.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

La jornada también ha reconocido con una mención especial a Gemma Ticó, por su labor en la comunicación del sector ganadero. En un momento en que la ganadería necesita más que nunca explicarse a la sociedad --responder a preguntas sobre sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria--, quienes construyen ese puente entre el campo y la ciudadanía hacen un trabajo tan esencial como el de quienes trabajan a pie de granja.

La jornada también ha reconocido la labor y compromiso de Covap por impulsar y desarrollar a los profesionales del sector, reconocimiento que fue entregado por Giannis Lagopodis, vicepresidente del clúster de Europa del Sur y director general de Zoetis España y que fue recibido de manos de presidente, Ricardo Delgado Vizcaíno.

"DAR VISIBILIDAD"

El director de la Unidad de Negocio de Ganadería de Zoetis España, Ignacio Domínguez, ha expresado que 'Ganadería en Femenino' nació "para dar visibilidad a quienes construyen el sector desde dentro". Ahora, "siete ediciones después, lo que más nos sorprende es la diversidad de historias que siguen llegando. El campo tiene más caras de las que solemos ver".

Al hilo, Domínguez, que ha destacado que este evento busca "poner en valor el papel esencial de la mujer en tanto en la ganadería como en la vida de nuestros pueblos", ha señalado que en las facultades de Veterinaria "la inmensa mayoría son mujeres", por lo que "solo cuestión de tiempo, por probabilidad y méritos, que lleguen a posiciones de decisión y de liderazgo en las empresas".

La llegada de las mujeres a estas posiciones ayudarán a "mejorar el sector, porque no solo es importante que haya mujeres por ser mujeres", sino "por lo que aportan en cuanto a visión y capacidad de resolver problemas", además de que "complementan la visión que pueden tener equipos más senior que antes eran solamente masculinos", ha apostillado.

COLOQUIO

Antes de la entrega de premios han participado en un coloquio la coordinadora de los Servicios Técnicos de Rumiantes Extensivo de Covap, Almudena Sánchez; la miembro de los Servicios Técnicos de Rumiantes de la Cooperativa Los Remedios-Picasat de Olvera Laura Soria; la ganadera de vacuno de leche María de Guía del Pozo; la ATM de los Servicios Técnicos de Porcino de Zoetis, Ester Maiques, y la directora técnica del Centro de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón (Cesac), Mar Biarnés.

En su intervención, Almudena Sánchez ha remarcado que el futuro del sector depende, "además de la tecnología y de la innovación, de la vocación", pues aunque la "ganadería se puede modernizar lo que nunca se puede perder es la manera de los ganaderos de mirar a los animales".

Por su parte, Laura Soria ha puesto en valor que "las mujeres son el pilar invisible de la ganadería", ya que "siempre han trabajado en las explotaciones para que las granjas salieran adelante", un aspecto con el ha coincidido María de Guía del Pozo, quien, tras afirmar que es "un privilegio poder trabajar" en la ganadería, ha señalado que "los retos del día a día" para las mujeres "no son fáciles, porque hay que compaginar trabajo y responsabilidades de casa".

En este sentido, Ester Maiques ha subrayado que las ganaderas, en muchas ocasiones, son el "pilar de la familia, de la casa y de la granja", lo que supone "un esfuerzo heroico". Por último, Mar Biarnés, a quien la avicultura se la ha "dado todo", ha aplaudido que "las mujeres cada vez estamos más presentes" en el sector de la ganadería.

SIETE EDICIONES

Desde su primera edición en 2020, 'Ganadería en Femenino' ha reconocido a 19 profesionales del sector ganadero y veterinario, ha formado a más de 3.500 personas a través de sus programas de formación especializados y ha expandido su modelo a Italia --donde ya celebra su tercera edición como 'Allevamento al Femminile'--, Portugal y a Latinoamérica. Lo que nació como un programa de reconocimiento se ha convertido en una red de referentes que se retroalimentan, se inspiran y se visibilizan mutuamente.

El proyecto se articula en torno a tres pilares: comunicación, para dar voz y visibilidad a los profesionales del sector; formación, con programas orientados a compartir conocimiento sobre gestión, innovación y buenas prácticas; y reconocimiento, a través del Premio Zoetis Ganadería en Femenino, que distingue proyectos que aportan valor al sector y a las comunidades rurales.

'REFERENTES INVISIBLES'

'Ganadería en Femenino' ha sido la iniciativa precursora de Zoetis España para dar visibilidad a quienes trabajan detrás de los focos. Así, 'Referentes Invisibles' es una campaña activa que, desde mayo, da voz a todos los profesionales: veterinarios investigadores, auxiliares, ganaderos y especialistas en I+D+i, para demostrar que el talento del sector es tan diverso como los territorios que lo sostienen.

Como parte de esta campaña, Zoetis ha avanzado que próximamente estrenará un documental que recoge de primera mano varias historias de quienes hacen crecer el campo: sus orígenes, su día a día y su visión del futuro del sector. Una pieza audiovisual que va más allá del testimonio y se adentra en el territorio, en los animales y en las personas que dan sentido a la ganadería española.