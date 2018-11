Zoido, seguro de que "se ha hablado con todos" y de que los vocales ven a Marchena como "el mejor presidente" del CGPJ

Actualizado 13/11/2018 13:44:13 CET

El exministro de Interior y candidato número uno del PP por Sevilla al Parlamento andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado para que Manuel Marchena presida el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras unas negociaciones en las que se ha mostrado "seguro de que se ha hablado con todo el mundo", destacando que los "futuros vocales piensan todos que Marchena debe ser el mejor presidente".

"Si lo ha hecho bien en los distintos puestos que ha ocupado, ahora como presidente del Consejo hará una buena gestión", recalca Zoido, que ha participado este martes en un acto en Sevilla con jóvenes de Nuevas Generaciones, en el que también han estado la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, y la presidenta provincial de la formación de Sevilla, Virginia Pérez.

Tras recordar que es magistrado de carrera, aunque está en servicios especiales, Zoido señala que cada vez que se ha renovado el Consejo ha habido "quien ha estado de acuerdo y quien no". "El acuerdo ha sido importante porque hemos demostrado que gobernemos o en la oposición tenemos una responsabilidad institucional", recalca.

Considera que se trata de "buen acuerdo" y afirma que "nadie podrá poner en tela de juicio la capacidad profesional, al entereza y preparación de Marchena", ya que subraya que se trata de un fiscal de carrera que lleva tiempo presidiendo la sala segunda del Tribunal Supremo, "destacando por una magnífica trayectoria en su vida profesional".

Además, se ha mostrado convencido de que "esos futuros vocales piensan todos que Marchena debe ser el mejor presidente". "Dentro de las negociaciones que se han llevado a cabo no se ha sustraído a su voluntad, seguro que se ha hablado con todo el mundo y que todos han pensado que está muy capacitado para presidir el consejo", sentencia.

Incide en la "confianza" del PP en las instituciones y en la división de poderes y añade que "por que una persona no ocupe el puesto de presidente de sala no cambia las posiciones, ya que no resuelve un juez de forma unipersonal, sino una sala del Supremo compuesta por magníficas mujeres y hombres capaces de hacerlo con absoluta objetividad".

Por ello, valora positivamente el acuerdo, aunque respeta a quien no les haya podido gustar, y advierte de que existen unos plazos para la renovación y asegura que el no hacerlo es "populismo y no asumir que hay que mostrar una estabilidad institucional y no dar lugar a habladurías y a actitudes que lo que vienen es a confundir a los demás".