Diputación de Sevilla construye y renueva nueve casas consistoriales por 15 millones de euros

La iniciativa pretende conseguir construcciones de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido un encuentro sectorial con alcaldes de los nueve ayuntamientos que van a acometer construcciones de nuevos consistorios o ampliaciones en otros casos.

Se trata del programa del Plan Contigo denominado Casas Consistoriales de

Consumo Energético Casi Nulo que persigue el objetivo de superar situaciones deficitarias de tamaño o antigüedad de los actuales inmuebles, incorporando a los ayuntamientos de la provincia a la estrategia nacional de la UE de descarbonización de la economía y de reducción de la factura energética del parque inmobiliario público, detalla en una nota de prensa.

En su alocución, Villalobos ha expresado que "a lo largo de los años, los

ayuntamientos os habéis preocupado y priorizado por realizar instalaciones deportivas, magníficas salas de teatro o casas de la cultura para vuestros vecinos". Sin embargo, "se han ido dejando atrás a las casas consistoriales,

verdaderas puertas de entrada de la ciudadanía y lugar donde depositan sus problemas a la espera de soluciones, así como espacio de las empleadas y empleados públicos que pasan muchas horas al día atendiendo a sus convecinos".

El presidente de la Diputación ha manifestado que "en muchos casos se trata de edificios que se han quedado envejecidos y no cumplen con una serie de requerimientos necesarios para sus objetivos. En otros, con el paso del tiempo, las dependencias se han ido adaptando a su manera a las nuevas necesidades, pero ya los inmuebles no dan para más". Y, otros, se quedan antiguos para las tecnologías que se utilizan hoy "y, sobre todo, no son

accesibles a la ciudadanía".

"Ahora, con el Plan Contigo, hemos acariciado un proyecto necesario para que las Casas Consistoriales se remocen, rehabiliten y amplíen y, en otros casos, se construyan con nueva planta a fin de proporcionar mejores servicios con mejores calidades de sus instalaciones. Y para ello hemos tenido en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios públicos para que a la hora de acometer los proyectos y ejecutar las obras, será

necesario hacer edificios que no ignoren el clima y luego haya que compensarlo a través de la tecnología y energía", ha añadido Villalobos.

El mandatario provincial ha señalado que "podemos aportar nuestro grano de arena desde la esfera local al reto de la transición ecológica para obtener construcciones de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo".

INVERSIÓN

El programa de casas consistoriales ha estado dotado inicialmente con un

presupuesto de 8,5 millones de euros con el que seis ayuntamientos podían acometer actuaciones. Tras la ampliación del Plan se incorporan 6,5 millones de euros para que otros tres consistorios puedan realizar obras en sus edificios. En total, son 15'06 millones de euros los destinados a este programa para un total de nueve casas consistoriales.

Gerena realizará obras de nueva planta mediante 1,7 millones de euros de inversión. Castilleja de la Cuesta también contará con un edificio nuevo al que destinará 2,6 millones de euros. También Herrera tendrá un nuevo consistorio en el que invertirá 1,8 millones de euros y Villlaverde del Río, igualmente estrenará nuevo edificio con 1,7 millones de euros.

El resto de los ayuntamientos: Las Navas de la Concepción (733.880 euros), El Ronquillo (733.880 euros), El Rubio (1,06 millones de euros), Marchena (2 millones de euros) y Cantillana (2,3 millones de euros) realizarán ampliaciones en sus respectivos inmuebles.