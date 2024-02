Écija (Sevilla) recupera el Mirador de los Marqueses de Peñaflor con más 640.000 mil euros de Diputación

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, han inaugurado esta miércoles el Mirador de los Marqueses de Peñaflor tras una inversión provincial de 642.432 euros del Plan Contigo. La rehabilitación y reforma del Mirador ha tenido como objetivo albergar la sede de la Oficina de Turismo y dependencias municipales.

La configuración del edificio lo convierte en un lugar óptimo para el punto de partida de la información y la promoción turística de la localidad. Se encuentra ubicado en la Plaza de España, foco de interés turístico-cultural y es uno de los miradores con mayor riqueza patrimonial e histórica del municipio, según ha explicado la Diputación en una nota de prensa.

El presidente Fernández ha expresado que "este edificio viene a demostrar que Écija no es un pueblo grande, sino que Écija es un gran pueblo, que no es lo mismo. No es lo mismo ser un pueblo grande --porque un pueblo grande se obtiene con gente-- y hay que recordar que este municipio tienen casi 40 mil habitantes y mucha vivienda. Y un gran pueblo es aquel que tiene muchos valores, principios y capacidad de mirar a su historia para ponerla en valor desde las costumbres, desde las raíces, sus tradiciones y desde la recuperación de su historia como estáis haciendo hoy con este Mirador, y que tiene también la capacidad mirar al futuro y buscar oportunidades".

"Écija hoy por hoy es uno de los municipios con mayor proyección que hay en la provincia de Sevilla por su ubicación, por su historia y por su capacidad. Y no solo va a depender de la alcaldesa, de su Gobierno y Corporación, sino que va a depender de la voluntad y el entusiasmo que le pongáis las gentes de Écija a este proyecto. Para mí, como presidente de la Diputación es un honor que la provincia de Sevilla vaya creciendo a todos los niveles. Que no solo crezca la capital o el área metropolitana, sino que lo hagan todos los rincones y las zonas desde la Sierra Morena, la Sierra Sur, la Campiña, Corredor de la Plata, que todos los territorios aprovechen al máximo sus oportunidades para que todos los municipios puedan crecer para obtener una provincia cohesionada desde el punto de vista social, territorial, digital y, por supuesto, desde el punto de vista de seguir construyendo, fortaleciendo y protegiendo nuestra historia como estamos haciendo aquí", ha enfatizado.

Por último, el presidente de la Diputación, tras poner en valor el trabajo conjunto que se ha hecho con la recuperación de este edificio, ha manifestado que la Diputación "continuará colaborando con Écija con nuevos planes, como el Más Sevilla para que este municipio cuente con recursos para seguir aportando y seguir desarrollando esos proyectos".

PLAN MÁS SEVILLA

Como ha manifestado Fernández, Écija tiene consignada la cantidad de 1,6 millones de euros del Plan Más Sevilla, de la que 1,1 millones de euros el Ayuntamiento los podrá invertir en actuaciones generales y alrededor de 500.000 euros (495. 324 euros) los podrá destinar a iniciativas ambientales y tecnológicas, lo que supone el 30% del total. Y con el Más Sevilla Social la cuantía podrá ascender a algo más de dos millones de euros.

Por su parte, la alcaldesa, Silvia Heredia, ha agradecido al presidente de la Diputación "su mano tendida hacia Écija y porque vas a recibir nuestra lealtad institucional que nos ayudará a sumarnos para hacer una gran ciudad y conseguir que Écija sea una de las ciudades más importantes de España y, seguramente, del mundo entero".

Heredia ha dicho que hoy "estamos ante una de las joyas arquitectónicas del siglo XVII más importantes de nuestra ciudad que forman parte de nuestro patrimonio histórico y artístico. Desde su fachada, decorada con molduras, estatuas y columnas se puede contemplar la belleza de la Plaza del Salón y de los monumentos que la rodean. Desde sus galerías vamos a poder contemplar y disfrutar de sus vistas y panorámicas de la ciudad, así como de su entorno natural".

La alcaldesa ha subrayado "su sorpresa ante la vista tan impresionante que hemos recuperado para disfrutar de la ciudad y gracias a las jornadas de puertas abiertas que vamos a tener podremos disfrutarlas". Este edificio --ha dicho-- ha sufrido a lo largo de su historia varios avatares, como el incendio producido en los años 30 del siglo pasado y que conllevó un abandono y ruina del edificio, que amenazaba con su conservación. El Ayuntamiento y varias entidades "nos hemos preocupado por recuperar este edificio y me siento muy orgullosa de las personas que han impulsado este proyecto; técnicos que lo han abanderado, así como los gobiernos de esta Corporación que hemos luchado por recuperarlo".

Finalmente, ha expresado que "me siento en deuda con la Diputación por el esfuerzo que se ha hecho por la inversión acometida y que se lo vamos a devolver con creces gracias a las visitas turísticas que vamos a tener. Vamos a seguir empleando los fondos que nos lleguen para seguir dando pasos para adelante y poder colmatar todos los proyectos".

LAS OBRAS

Estructuralmente se conserva en su totalidad la estructura del edificio en el que han sido sustituidos los forjados anteriores que se encontraban en mal estado e incapaces de soportar los requerimientos de las cargas actuales. La escalera ha sido la única actuación de corte contemporáneo del edificio, realizada con hormigón armado visto con zanca quebrada, peldaño en barro y con barandilla de vidrio y acero inoxidable.

Para el refuerzo y consolidación de los muros ha sido imprescindible el refuerzo de la cimentación de dichos muros mediante un sistema de micropilotes. Se han reforzado interiormente los balcones y se han restaurado todos los elementos decorativos como molduras, pinjantes, estatuas, remates y columnas, además de recuperar pinturas y decoraciones originales inéditas.

Asimismo, se ha dotado al edificio de unas instalaciones e iluminación modernas y funcionales, además de darle una iluminación ornamental que resalta el edificio que finalmente ha quedado. Todas ellas adecuadas para un uso contemporáneo que a partir de un exhaustivo estudio histórico del edificio no ha hecho más que recuperar el uso original, subsanándose todas las patologías y recuperándose la fisonomía de éste en sus inicios.

Se han eliminado todos los arcos cegados y las galerías han vuelto a ser galerías para poder disfrutar de las vistas de la plaza. En planta baja se ha adecuado el espacio que ocupaba el estanco para albergar la oficina de turismo.