Ecuentro de convivencia entre familias acogerdoras celebrado el pasado viernes 20 de noviembre con motivo del Día Mundial de la Infancia. - ALCORES

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Alcores ha hecho un llamamiento a la sociedad onubense para incorporar nuevas familias al sistema de acogimiento, tras recordar que actualmente 221 niños, niñas y adolescentes permanecen en centros de protección en la provincia de Huelva, de los cuales nueve tienen entre cero y seis años, un colectivo prioritario para encontrar alternativas familiares estables.

Según los datos de la Delegación Territorial de Servicios Sociales facilitados por la entidad en una nota de prensa, en la provincia existen actualmente 142 acogimientos familiares --entre familias extensas y ajenas--, repartidos en 113 permanentes, 13 temporales, diez especializados y seis de urgencia. Del total, 53 corresponden a familias ajenas, aquellas sin vínculo de parentesco con el menor.

Este balance se ha dado a conocer tras el encuentro de convivencia celebrado el pasado viernes 20 de noviembre con motivo del Día Mundial de la Infancia en el patio de la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva. La jornada, patrocinada por el Puerto de Huelva, reunió a más de 130 personas y más de una veintena de familias acogedoras en torno a talleres y actividades lúdicas para fortalecer vínculos y visibilizar su labor.

Desde la asociación han subrayado la importancia de "generar espacios de encuentro" para promover la solidaridad y el bienestar infantil y ha agradecido tanto la cesión del espacio por parte de la hermandad como el respaldo económico de la Autoridad Portuaria de Huelva.

La actividad se enmarca en el programa del Mes de la Infancia de Alcores, que ya incluyó su participación en los actos municipales de la avenida de Andalucía y que continuará el próximo lunes 30 de noviembre con un café coloquio abierto a personas interesadas en resolver dudas sobre las modalidades de acogimiento.

Asimismo, el miércoles 2 de diciembre el Edificio Gota de Leche acogerá las jornadas técnicas Comprender, regular, reparar, centradas en el acogimiento familiar y la adopción.

El encuentro se desarrollará de 09,15 a 14,30 horas con entrada libre hasta completar aforo y contará con las ponencias de los especialistas Andrés Pérez Rua e Irazú Hidalgo, además de un acto de reconocimiento a familias acogedoras de larga trayectoria.