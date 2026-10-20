Autoridad Portuaria de Cádiz espera que la puesta en valor del Faro de Trafalgar sea compatible con su declaración BIC

Archivo - La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha manifestado que espera que la declaración del Faro de Trafalgar como Bien de Interés Cultural, aprobada por el Consejo de Ministros, sea compatible con la concesión administrativa para la puesta en valor de este espacio que viene tramitando.

En una nota, la entidad ha asegurado que esta declaración supone un reconocimiento a "su indudable valor histórico, arquitectónico y marítimo", manifestando su "máximo respeto" a esta decisión, que "aún no le ha sido comunicado oficialmente".

Sobre la concesión administrativa, ha indicado que se enmarca en el proyecto 'Faros de España', impulsado por el entonces Ministerio de Fomento, y en consonancia con el Marco Estratégico de Puertos del Estado, que contempla entre sus objetivos acercar las ayudas a la navegación a la ciudadanía mediante usos complementarios compatibles con su función.

En ese sentido, ha añadido que el anuncio de la incoación del expediente BIC se produjo cuando el procedimiento concesional se encontraba "en una fase muy avanzada", introduciendo nuevas circunstancias que "deben ser analizadas".

Al conocer el inicio del expediente, la APBC solicitó al Ministerio de Cultura que aclarase las implicaciones que la declaración BIC podría tener sobre la concesión administrativa en tramitación, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Ante la declaración definitiva, ha reiterado formalmente esta petición con el objetivo de "disponer de la seguridad jurídica necesaria para continuar con el procedimiento" y ha recordado que tiene planificada una intervención de restauración del Faro de Trafalgar en el marco del programa del 2% Cultural "como muestra de su compromiso con la conservación y recuperación de este patrimonio marítimo".

Por último, ha defendido que la protección del patrimonio y su puesta en valor para el disfrute de la ciudadanía "no son objetivos incompatibles", mostrando su confianza en que puedan encontrarse "soluciones" que permitan conciliar ambos fines, "respetando en todo momento la legalidad, los valores patrimoniales del faro y su función esencial para la seguridad marítima".