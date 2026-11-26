Asamblea anual del Consejo de Navegación y Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Consejo de Navegación y Puerto de Huelva, integrado por representantes de distintas administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agentes económicos y sociales, empresas y asociaciones de la comunidad portuaria, en su sesión anual celebrada este jueves en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva, han abordado los proyectos más destacados que está desarrollando el Puerto onubense y los servicios llevados a cabo por Capitanía Marítima.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el Consejo de Navegación y Puerto es un órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del presidente de la Autoridad Portuaria, que se ha reunido para conocer las actuaciones más destacadas de estas instituciones y poder contribuir al buen funcionamiento del Puerto y del comercio marítimo.

El director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña, ha informado de los distintos proyectos acometidos a lo largo del ejercicio 2026, relacionados con infraestructuras ferroviarias, logística del frío y rehabilitación de oficinas, entre otras.

Asimismo, Peña ha avanzado proyectos previstos para el año próximo vinculados al acercamiento puerto-ciudad, logística, infraestructuras de graneles líquidos y actuaciones en materia ferroviaria.

Por su parte, el capitán marítimo de Huelva, Alejandro Andray, ha realizado un balance de los distintos servicios prestados desde Capitanía Marítima de Huelva, relacionados con la seguridad marítima, prevención y lucha contra la contaminación. Andray ha destacado la aprobación de procedimientos nacionales STS (ship to ship, de barco a barco).

En este contexto, ha expuesto que, a iniciativa del Puerto de Huelva, desde la Capitanía Marítima se ha liderado el establecimiento del procedimiento nacional para la aprobación de operaciones de trasvase de crudo a granel (ship to ship).

De esta forma, en enero 2026, la Dirección General de la Marina Mercante, a través de la Capitanía Marítima de Huelva, trabajando juntamente con el Puerto de Huelva, Puertos del Estado y empresas especializadas del sector, estableció el procedimiento para la autorización de operaciones STS en aguas de soberanía nacional.

Otro de los temas relevantes del informe de Capitanía Marítima ha sido el uso de torres de lavado de ciclo abierto en aguas de servicio del Puerto. En este ámbito, Andray ha aclarado que con la aprobación del Real Decreto 1006/2026, de 18 de noviembre, sobre el uso de los sistemas de limpieza de gases de escape de buques, se ha regulado el uso de torres de lavado de ciclo abierto --con descarga de lavazas al mar-- prohibiendo su uso tanto en aguas interiores como en aguas de servicio de los puertos. Así, a partir de julio de 2027, todo el puerto será zona restringida.

El Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Huelva está integrado por una representación de los principales agentes de la comunidad portuaria, incluyendo las administraciones marítima, portuaria y aduanera; los organismos competentes en materia de control, inspección, sanidad y seguridad; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; los prestadores de servicios técnico-náuticos y portuarios; las empresas de estiba, transporte, logística y gestión medioambiental; las navieras, consignatarios y operadores de terminales; así como los principales clientes del puerto, las organizaciones sindicales y los colegios profesionales vinculados al ámbito marítimo-portuario.

De este modo, el Consejo de Navegación y Puerto constituye un foro de participación que garantiza la representación de entidades y de aquellas personas físicas o jurídicas en las que se aprecia un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto, del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz.