El convenido de la estiba del Puerto "garantiza la estabilidad laboral" y refuerza el papel del empleo portuario

Foto de Familia Convenio de la Estiba - PUERTO

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias del Puerto de Málaga (Acemar) y Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar del Puerto de Málaga, con la presencia de la Autoridad Portuaria, han firmado el Convenio Colectivo Sectorial para la regulación de las relaciones laborales de la estiba en el recinto portuario malagueño.

El convenio, que cuenta con el asesoramiento de Francisco Vila Tierno, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Málaga, tiene una vigencia de diez años y "es el resultado de un prolongado proceso de negociación colectiva desarrollado entre las organizaciones empresariales y sindicales".

"Esta actuación supone un importante paso para consolidar la estabilidad laboral de un colectivo integrado por 159 trabajadores fijos y 21 eventuales y para favorecer el desarrollo de la actividad de estiba en el Puerto de Málaga de cara, también, a la generación de empleo en un sector que ha visto incrementada su demanda de puestos de trabajo en los últimos años", han valorado.

La firma del convenio, han indicado en un comunicado, se enmarca en un proceso de diálogo que ha dado lugar a importantes avances en los últimos años. En 2022, las partes negociaron el mantenimiento de EstiMálaga CPE, S. A., empresa que agrupa actualmente a la mayor parte del personal estibador del Puerto de Málaga.

Posteriormente, el incremento de la actividad de la naviera MSC en Noatum Terminal Málaga, junto con los acuerdos alcanzados mediante la negociación colectiva, permitió ampliar la plantilla de EstiMálaga con la incorporación de 82 nuevos trabajadores con contrato indefinido y facilitar la formación de otros 19 trabajadores eventuales.

De forma paralela, desde 2024, la representación empresarial y social ha trabajado en la negociación del convenio sectorial ahora firmado, que proporciona un marco de relaciones laborales a largo plazo para la actividad de estiba en el puerto malagueño.

ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD COMO OBJETIVOS DE FUTURO

La vigencia de diez años constituye un reto compartido por las organizaciones firmantes y por el conjunto de los agentes implicados en la actividad portuaria. En este horizonte, los principales objetivos son avanzar en la productividad, reforzar la seguridad en el trabajo y optimizar los servicios que el Puerto de Málaga ofrece al tejido empresarial de su área de influencia.

Estas líneas de actuación buscan contribuir a la mejora de los procesos de importación y exportación de mercancías, así como fortalecer la capacidad operativa y competitiva de la dársena malagueña.

Así, la Autoridad Portuaria de Málaga, junto con las empresas estibadoras y la representación de los trabajadores, refuerzan su compromiso con el diálogo social y la búsqueda de acuerdos que favorezcan el desarrollo de la actividad portuaria y consoliden al Puerto de Málaga como un espacio generador de empleo y dinamizador de la economía.