Renovación de la cartelería exterior de la sede de Down Huelva. - ASOCIACIÓN DOWN HUELVA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Down Huelva ha renovado la cartelería exterior de su sede con el patrocinio del Puerto de Huelva, en el marco de la iniciativa 'Capacidad sin límites: Down Huelva Visible 2026', una actuación destinada a mejorar la identificación de sus instalaciones y reforzar su presencia pública en la capital onubense.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, más allá de la actualización estética de su fachada, el proyecto busca acercar a la ciudadanía la actividad diaria de la asociación, centrada en promover la autonomía, la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con síndrome de Down.

Para desarrollar esta labor, Down Huelva cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que trabaja en diversas áreas para impulsar las capacidades individuales de cada usuario y generar nuevas vías de participación social.

Entre los programas que gestiona la asociación destacan la atención a las familias, el refuerzo pedagógico, la formación en nuevas tecnologías, la orientación e inserción laboral y la promoción del ocio inclusivo. Asimismo, la entidad impulsa el 'Proyecto SER', un recurso orientado al entrenamiento de habilidades para la vida independiente en un entorno residencial real.

Desde la organización han destacado que el respaldo del Puerto de Huelva "no solo ha permitido modernizar la imagen externa del centro", sino "también dar a conocer entre la sociedad onubense el trabajo técnico y los recursos que se desarrollan en el interior de la sede para apoyar el proyecto de vida de cada persona".