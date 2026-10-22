Motrilport se incorpora a Granada Global para abrir nuevas oportunidades de negocio

Los presidentes de la Cámara de Comercio de Granada y de la Autoridad Portuaria de Motril. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La sociedad de comercialización del Puerto de Motril, Motrilport, se ha incorporado a Granada Global, una asociación público privada concebida para coordinar la proyección económica e internacional de Granada y su provincia, atraer inversiones y talento, favorecer la internacionalización de las empresas y posicionar el territorio en los mercados exteriores bajo una estrategia común.

La incorporación de Motrilport busca reforzar la dimensión marítima y logística de la estrategia provincial de promoción internacional, situando al Puerto de Motril como una infraestructura fundamental para la importación y exportación de los productos de Granada; además de ser un espacio de oportunidad para el emprendimiento y la atracción de inversiones.

Además, abre la puerta a establecer una agenda estable de colaboración institucional y empresarial con la Cámara de Comercio de Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada y el tejido empresarial, con el objetivo de transformar los contactos institucionales en proyectos concretos y nuevas oportunidades de negocio.

El turismo internacional de cruceros será otro de los ámbitos prioritarios de colaboración. La colaboración con Granada Global permitirá estudiar nuevas fórmulas para ampliar el impacto económico de estas escalas, favorecer la distribución de los visitantes por el territorio y reforzar la coordinación entre el Puerto, las administraciones y el sector turístico.

La incorporación a Granada Global permitirá, además, coordinar la presencia del Puerto de Motril en ferias y encuentros internacionales de los ámbitos logístico, turístico y agroalimentario con una agenda provincial compartida.

El objetivo es aprovechar estos espacios para generar contactos empresariales, mantener reuniones con operadores internacionales y realizar un seguimiento de las oportunidades comerciales identificadas.

Otro de los ejes de colaboración será el fortalecimiento de la conexión entre el Puerto, Granada capital y el conjunto de la provincia, poniendo en valor las posibilidades de la infraestructura portuaria para la actividad agroindustrial exportadora, la diversificación de tráficos y el desarrollo de nuevos servicios marítimos.