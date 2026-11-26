El crucero MV CLIO atracado en el puerto de Algeciras. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras recibirá este viernes 27 de noviembre a las 07,00 horas al segundo de los cruceros que harán escala en la dársena del Estrecho este mes. Se trata del Corinthian, de la naviera Grand Circle Line consignado por Noatum y con 92 pasajeros a bordo.

Con motivo de la escala, a las 09,00 horas la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras tiene previsto entregar una metopa al capitán del barco, como ha indicado esta entidad en una nota.

El Corinthian, procedente de Sevilla, permanecerá atracado en el dique norte del puerto hasta las 18,00 horas de la tarde, cuando tiene previsto partir de nuevo hacia su siguiente destino, la ciudad de Tánger, en el norte de Marruecos.

Como el MV CLIO, que visitó Algeciras a primeros de mes, el Corinthian es un barco de 100 metros de eslora englobado en el sector de los cruceros denominados "boutique", caracterizados por ofrecer experiencias exclusivas y personalizadas.

Realiza un itinerario de dos semanas por el mar Mediterráneo, con visitas a puertos de España, Marruecos y Portugal.

De esta forma, la APBA ha señalado que Algeciras empieza a recibir cruceros "fruto del trabajo que vienen haciendo en los últimos años" el equipo de la Autoridad Portuaria, junto a los Ayuntamientos de Algeciras y Tarifa, Mancomunidad de Municipios y Diputación de Cádiz, con el objetivo de que el turismo de cruceros "también pueda disfrutar de los atractivos de la comarca" como lo hacen los turistas que llegan por tierra y aire.

Precisamente la pasada semana, junto al Patronato Provincial de Turismo, la APBA atendía un 'fam trip' dirigido a profesionales de cruceros, consignatarias y operadores turísticos. En el mismo se presentó la oferta turística del entorno de los puertos de Algeciras y Tarifa, desde su patrimonio cultural, histórico y arqueológico hasta su gastronomía, sus pueblos y los parques naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, así como eventos "exclusivos, únicos e irrepetibles" como el eclipse del 2 de agosto de 2027.

La acogida de la iniciativa ha permitido constatar el interés que esta oferta despierta en el sector.

Para el próximo año, la APBA ya ha cerrado la escala de ocho cruceros.