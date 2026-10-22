El Puerto de Huelva recibe la escala del buque de cruceros Seadream II

El buque de cruceros de lujo Seadream II en el Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha recibido este jueves la escala del buque de cruceros de lujo Seadream II de la compañía naviera Seadream Yacht Club, que permanecerá atracado en el Muelle de Levante sur hasta esta tarde. La empresa consignataria de esta escala es Ership.

El yate, que dispone de 105 metros de eslora, arriba al puerto onubense procedente de Cádiz y su próximo destino es Setúbal (Portugal). Asimismo, un total de 89 pasajeros de nacionalidades estadounidense y alemana, mayoritariamente, viaja a bordo de esta embarcación, junto con una tripulación de 94 personas, según ha informado la Autoridad Portuaria en una nota.

Durante su estancia, los cruceristas tendrán la oportunidad de realizar una excursión a la localidad de Minas de Riotinto y también la opción de realizar una visita libre por Huelva capital. Los buques de esta naviera, Seadream I y Seadream II han recalado en otras ocasiones en el Puerto de Huelva.

La llegada de los cruceros al Puerto de Huelva está organizada por Huelva Cruise Network, un grupo de trabajo que se dedica a planificar la recepción de los buques y está formado por la Cámara de Comercio de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, empresas turísticas y la Autoridad Portuaria de Huelva.