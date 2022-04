El Puerto de Málaga prevé recuperar la normalidad en el número de escalas en 2022 pero la ocupación sigue baja

Representantes del puerto y destino con el capitán del Wonder of the Seas

MÁLAGA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha destacado la importancia del Puerto de la capital dentro del sector y ha indicado que se prevé que a lo largo del 2022 se recupere el número de escalas que tenía antes de la pandemia. Sin embargo, reconoce que los busques llegan con una ocupación baja, que no supera el 50-60%.

Así lo han indicado en la recepción del buque Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo, que ha atracado a primera hora de este sábado en el Puerto de Málaga, donde permanecerá hasta las seis de la tarde.

Con motivo de esta visita especial, representantes del puerto y el destino, entre los que destacan el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez, han hecho entrega de una placa conmemorativa al capitán del buque en una recepción celebrada a pie de muelle.

Para Rubio, la llegada de este crucero "consolida a Málaga como un puerto importante dentro del sector". De hecho, lo considera "un puerto de referencia" para la entrada al Mediterráneo. El buque Wonder of the Seas, procedente del Atlántico, he llegado con 3.600 pasajeros a bordo.

Estas cifras hacen ver que "todavía los buques vienen con una ocupación baja, pero no cabe duda que en número de escalas vamos recuperando poco a poco la normalidad", ha dicho, apuntando a que la previsión es recuperar el total de escalas prepandemia a lo largo del 2022.

Sin embargo, "todavía hay restricciones por COVID y limitaciones, y por tanto las ocupaciones no son superiores al 50-60%", ha dicho Rubio, quien espera que el número de viajeros vaya mejorando en el segundo trimestre del año.

La Autoridad Portuaria ha regresado esta semana de Miami, en la Seatrade Cruise Global, la feria internacional de cruceros más importante del sector, donde ha estado trabajando en con distintas navieras para ver sus planes de futuro en Málaga.

Una de ellas, según ha señalado Carlos Rubio, ha sido la propia Royal Caribbean, que "está planificando tener más escalas en Málaga, no como puerto base, de momento, pero sí como puerto de tránsito que también es interesante", ha dicho.