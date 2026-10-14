El Puerto de Motril (Granada) acoge dos operativas de mercancías especiales para la exportación

Operativa de mercancías especiales para la exportación en el Puerto de Motril. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) ha acogido dos operativas de embarque para la exportación de cuatro transformadores fabricados por Hitachi Energy en Córdoba, con destino Baltimore, y de 61 palas para aerogeneradores procedentes de la fábrica que la multinacional Vestas tiene en Daimiel (Ciudad Real).

Desde la Autoridad Portuaria inciden en que ambas operaciones ponen de manifiesto la capacidad del recinto portuario para atender tráficos especializados de alto valor añadido y consolidan su papel como referente en el segmento del project cargo, que engloba mercancías de grandes dimensiones, peso elevado o características especiales que requieren soluciones logísticas y operativas específicas.

En el caso de los transformadores eléctricos, la operativa se desarrolla de la mano de Hitachi Energy, compañía líder mundial en electrificación, a través del operador local Consignaciones y Estibas Motril (CE Motril).

La empresa utiliza las instalaciones portuarias como plataforma logística para la exportación de estos equipos, fabricados en Córdoba y destinados a proyectos internacionales. Para el desarrollo de esta actividad, la compañía dispone de una autorización de superficie para el acopio de los transformadores en el muelle de Graneles, cuyas dimensiones y peso requieren un transporte especial.

La conexión directa del puerto con la autovía A-44 constituye una ventaja competitiva determinante para facilitar la llegada de estas cargas desde el centro de producción hasta el recinto portuario y su posterior salida por vía marítima.

A esta operativa se suma la carga de 61 palas para aerogeneradores que fabrica Vestas en Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, componentes esenciales para el desarrollo de proyectos de energía eólica que también requieren medios específicos de transporte y manipulación.

La gestión simultánea de este tipo de mercancías demuestra la versatilidad de las instalaciones portuarias y la capacidad de coordinación de los distintos agentes que intervienen en la cadena logística, precisan desde la Autoridad Portuaria de Motril.

Su presidente, José García Fuentes, ha destacado que las operaciones desarrolladas hoy "son un ejemplo claro de la capacidad del Puerto de Motril para diversificar sus tráficos y dar respuesta a las necesidades de sectores industriales estratégicos".

Agrega que la exportación de transformadores eléctricos y de palas para aerogeneradores sitúan al puerto motrileño "en una posición destacada dentro del mercado de las mercancías de grandes dimensiones o project cargo".