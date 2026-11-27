El Puerto de Motril impulsa ESCALA, un grupo de trabajo para avanzar hacia un turismo de cruceros más sostenible y coordinado - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) impulsa la creación de 'Escala Puerto-Motril-Granada', Grupo de Trabajo de Turismo Sostenible de Cruceros, una iniciativa destinada a reforzar la coordinación entre los distintos agentes vinculados a esta actividad y aprovechar las oportunidades económicas y turísticas que genera el crecimiento del tráfico de cruceros en el puerto granadino.

Según exponen en una nota informativa, el proyecto nace para establecer un espacio permanente de colaboración, diálogo y trabajo conjunto en el que estén representados ayuntamientoslas administraciones públicas, empresas turísticas, comercio, restauración, transporte, Universidad de Granada y profesionales relacionados con el sector.

El objetivo es ir más allá de la organización y atención de cada escala para abordar el turismo de cruceros desde una perspectiva integral, entendiendo que la llegada de un buque y sus pasajeros representa una oportunidad para toda una cadena de empresas, servicios y actividades económicas de Motril, la Costa Tropical y el conjunto de la provincia granadina.

En este sentido, 'Escala' pretende anticiparse a las necesidades del sector, mejorar la experiencia de los visitantes y conseguir que los beneficios de esta actividad alcancen a un mayor número de empresas y municipios del territorio. Todo ello incorporando criterios de sostenibilidad, calidad turística y equilibrio territorial.

Desde el punto de vista organizativo, 'Escala' funcionará como un grupo de trabajo permanente, con reuniones mensuales y participación abierta a todos los agentes interesados en contribuir al desarrollo de esta actividad.

Para su puesta en marcha se tomarán como referencia experiencias que ya funcionan en otros destinos portuarios españoles, como Cádiz, Alicante o Tarragona, adaptando sus modelos de colaboración a las características y necesidades del destino Motril-Granada.