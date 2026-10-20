El Puerto de Sevilla adjudica la gestión del astillero de reparación de buques y aprueba más inversión para Zona Franca

Fotografía aérea de la Zona Franca del Puerto de Sevilla y, a la derecha, el dique seco para reparación de buques - APS

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado la adjudicación del concurso para la gestión del astillero de reparación de buques del Puerto de Sevilla a favor de AG Seville Shipyard, S.L., empresa que actualmente prestaba este servicio en el ámbito y cuya concesión expira en diciembre de este año.

La actividad se desarrollará en unos 22.000 m2 distribuidos entre el actual dique seco y el extremo sur del Muelle de Armamento, para trabajos sobre el buque a flote; y en un edificio de oficinas de dos plantas que antes albergaba la dirección del astillero, detalla la APS en una nota de prensa.

La superficie incluye, además, una rampa de varada, en la actualidad en desuso, entre otros espacios anexos. Tras la adjudicación, la institución portuaria iniciará la tramitación de la concesión administrativa cuyo otorgamiento culminará con la aprobación por la parte del Consejo de Administración en próximas sesiones. El plazo máximo de la concesión alcanza los 25 años.

MÁS INVERSIÓN PARA ZONA FRANCA

El Consejo de Administración ha aprobado la modificación de la encomienda de gestión suscrita en febrero del Consorcio Zona Franca de Sevilla a la Autoridad Portuaria de Sevilla que recoge un incremento de la financiación de 4,2 millones de euros destinados a la mejora de las instalaciones.

Este documento establece que será la APS la encargada de la contratación y la dirección técnica de la redacción de los proyectos para la mejora de la Zona Franca del Puerto de Sevilla.

Con esta modificación, el importe total destinado a reacondicionar el ámbito asciende a 8 millones de euros --añade la nota de prensa--. Este se dedicará a actuaciones como la mejora de la red de alumbrado, el refuerzo del pavimento en los viales del Polígono Industrial de Astilleros, la dotación de potencia eléctrica o el acondicionamiento urbano de los espacios.

'NUEVOS PASOS' EN EL DISTRITO URBANO PORTUARIO

Por otra parte, el presidente de la APS, Rafael Carmona, ha informado a los miembros del Consejo de Administración sobre la reciente licitación publicada para la redacción del proyecto de urbanización de los suelos residenciales y terciarios de la Avenida de Las Razas.

Estos suelos corresponden Ámbito ARI-DBOP-08, situado en la margen oriental de la Avenida de Las Razas, frente al nuevo Distrito Urbano Portuario. Se trata de una futura área residencial con zonas verdes, equipamientos públicos y usos terciarios que favorecerán la integración del puerto en la ciudad.

Los trabajos cuentan con un importe base de licitación de 358.282 euros, IVA excluido, y el plazo de presentación de las ofertas finaliza el próximo 9 de noviembre de 2026.

El proyecto de urbanización abarcará una superficie total de 165.698 m2 a lo largo de dos kilómetros. El documento resultante comprenderá el sistema de espacios libres del ámbito, como la cabecera del Parque del Guadaíra, y los equipamientos docentes, que seguirán manteniendo su actual uso y configuración. También, otros espacios libres destinados a favorecer la conexión transversal alrededor de la zona residencial, como la Plaza de la Exposición; zonas de equipamiento, residencial para 700 viviendas, de las cuales 226 serán protegidas, y los viarios.