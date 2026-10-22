Puerto de Sevilla y Endesa impulsan el desarrollo de proyectos logísticos e industriales de la margen derecha

La Zona Franca de Sevilla - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa y el Puerto de Sevilla han presentado las nuevas infraestructuras eléctricas necesarias que permitirán atender los futuros desarrollos logísticos e industriales previstos en la margen derecha del Puerto, como los proyectos en Zona Franca vinculados a la industria aeronáutica.

Según ha detallado el Puerto en una nota de prensa, la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Zona Franca invertirán más de 3 millones de euros en el desarrollo del proyecto, mientras que Endesa asumirá el diseño, tramitación, construcción y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, que permitirán dotar de capacidad eléctrica suficiente a las futuras iniciativas empresariales, logísticas e industriales contempladas en la planificación del Puerto de Sevilla.

Al acto de presentación han acudido el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz, y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, junto a la delegada del Estado para la ZFS, Carmen Tovar, quienes han puesto de relieve la importancia de este acuerdo para reforzar y ampliar la capacidad de la red de distribución eléctrica necesaria para atender una demanda prevista de 20 MW asociada a los nuevos desarrollos futuros en este ámbito portuario.

Además, el acuerdo ha respondido una visión compartida por ambas entidades: la disponibilidad de infraestructuras eléctricas y de capacidad de red se ha convertido en un elemento esencial para atraer nueva inversión industrial y para posibilitar la transformación energética de los grandes enclaves logísticos.

En este sentido, la electrificación ha sido no solo una herramienta de descarbonización, sino también un factor de competitividad y desarrollo económico.

ACUERDOS ANTERIORES

Este contrato se ha sumado al firmado hace un año entre ambas entidades para la ampliación de la subestación eléctrica de Palmas Altas en la que la institución portuaria está invirtiendo más de cinco millones de euros y Endesa está llevando a cabo la construcción de la instalación. Esta nueva infraestructura eléctrica favorecerá los desarrollos portuarios en la margen izquierda de la dársena como el distrito urbano portuario de Sevilla y la instalación de nuevas empresas en la dársena del Cuarto, lo que contribuirá al impulso de actividad económica en el Puerto de Sevilla.

REFUERZO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

La solución técnica diseñada ha contemplado actuaciones en las subestaciones de Tablada y Torrecuéllar, desde las que se alimentarán los futuros desarrollos de la margen derecha. Entre las actuaciones previstas ha destacado la instalación de un nuevo transformador de 66/20 kV y 25 MVA en la subestación de Torrecuéllar, así como la incorporación de nuevas posiciones de media tensión y la adecuación de los sistemas de control y operación asociados a ambas instalaciones.

Igualmente, el proyecto ha presentado la habilitación de cinco nuevas salidas de línea de media tensión, dos desde la subestación de Tablada y tres desde la de Torrecuéllar, que permitirán extender la red hasta las áreas donde se desarrollarán las futuras actividades empresariales y logísticas del recinto portuario.

Estas actuaciones se integrarán además en la planificación de infraestructuras eléctricas del entorno portuario y se encuentran alineadas con la futura Subestación Puerto de Sevilla 220/66 kV, una instalación estratégica para reforzar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento económico e industrial de la zona, siendo la puesta en servicio de esta última con sus líneas asociadas, condición indispensable para la energización de estos nuevos desarrollos del ámbito portuario.