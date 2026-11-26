Jornadas de Archivos Portuarios - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla y Puertos del Estado ha comenzado este jueves las VIII Jornadas de Archivos Portuarios, bajo el título 'Puertos del Futuro, archivos vivos'. Este encuentro de carácter estatal, que se celebran en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Sevilla, reúne a más de 70 responsables de archivos y gestores documentales provenientes de más de una veintena de autoridades portuarias, organismos locales y regionales y el Archivo de Indias.

Según ha detallado la institución portuaria en una nota de prensa, su presidente, Rafael Carmona, ha referido la importancia de "documentar toda la actividad de los puertos y conservarla en la memoria de la ciudad" a través de los archivos "concretamente el de Sevilla, puerto milenario, de Indias y con más de 150 años desde la creación de su Junta de Obras y que, además, este 2026 celebra el centenario de la inauguración de la corta y el muelle de Tablada y del puente de Alfonso XIII".

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha señalado la "estrecha" vinculación del puerto con la propia institución mercantil, "los archivos son conjuntos, disponemos de una gran variedad de documentos que acreditan esta centenaria relación".

Por su parte, la directora general de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, María Ángeles Rodríguez, ha apreciado "el nivel de conservación de muchos catálogos documentales de los puertos españoles", así como ha destacado la labor de las autoridades portuarias localizadas en la región andaluza.

Para finalizar, la secretaria general de Puertos del Estado, Clara La Calle, ha impulsado a "seguir trabajando por mejorar los archivos portuarios, puesto que se tratan de la historia viva de cada actividad en el muelle y, por ende, en las propias ciudades portuarias".

ESPACIOS DE ENCUENTRO

A continuación, se ha desarrollado un diálogo sobre 'Gestión Documental y Archivo del Patrimonio Cultural Restaurado', entre el jefe del Centro de Intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), José Luis Gómez y la jefa del Departamento de Gestión de la Información de los Servicios Técnicos del IAPH, Pilar Acosta, seguida de una ponencia sobre 'Patrimonio industrial y cultural en los puertos españoles', a cargo del jefe del Área de Asesoría Técnica de Puertos del Estado, Armando López.

Por otro lado, las autoridades portuarias de Sevilla, Ferrol-San Cibrao, Santander y Cartagena han protagonizado la mesa de 'Buenas Prácticas' en torno a la difusión del contenido de los archivos portuarios, donde la jefa de División de Comunicación y RRII de la APS, Victoria Pineda, ha destacado la celebración de los 100 años de la corta de Tablada como una oportunidad para acercar el puerto a la ciudad, de abrirlo, recuperar su patrimonio e incorporar la identidad portuaria a la vida del ciudadano para que "dentro de 100 años, al pasear por el muelle de Tablada, el sevillano sepa que allí se movían mercancías".

La mesa ha servido como la antesala de otro de los puntos fuertes del programa, la presentación del Archivo General de Indias, con la participación de su director, Carlos Flores, quien después ha acompañado al grupo a una visita técnica a las instalaciones del propio edificio.

Las jornadas continuarán, ya el viernes 27 de noviembre, con diferentes ponencias sobre 'Administración Electrónica'; así, la Autoridad Portuaria de Sevilla ejercerá como eje conductor, en primer lugar, de la conferencia 'Del plano histórico al Astillero: la reconstrucción de buques históricos', a cargo de la comisaria del Espacio Exploraterra y del Museo Nao Victoria Guadalupe Fernández.

En segundo lugar, se presentará la ponencia de la jefa de la Unidad de Archivo y Documentación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Isabel Medrano, sobre la 'Gestión Documental enfocada a la transparencia y la protección de datos personales'. En este sentido, la tercera conferencia versará sobre los instrumentos necesarios para una adecuada gestión documental por cuenta de la presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía, Noemí Belmonte.

Por último, las jornadas serán clausuradas con una mesa de expertos titulada: 'Cuadro de Clasificación Funcional de documentos de la junta de Andalucía', en la que participarán el director del Archivo General de Andalucía, Mateo Páez; la jefa del Servicio de Archivos de la Junta de Andalucía y miembro del Observatorio de Inteligencia Artificial (Obinar), Isabel Valiente; y la ya citada Noemí Belmonte, como presidenta de la Asociación de Archivos de Andalucía.

CENTENARIO DE TABLADA Y EL PUENTE DE HIERRO

La Autoridad Portuaria de Sevilla aprovechará estas jornadas para enriquecer el calendario de actos institucionales sobre el centenario (1926-2026) de la inauguración de la corta y el muelle de Tablada y el puente de Alfonso XIII, popularmente conocido como 'Puente de Hierro'. Desde marzo de este año se han ido sucediendo diferentes hitos para conmemorar esta efeméride como, por ejemplo, la puesta en marcha de un programa de microvisitas gratuitas al entorno del Puente de Hierro, que ha reconectado esta infraestructura portuaria de Sevilla -primer puente móvil que funcionó en España- con la ciudadanía.

También organizada por la Autoridad Portuaria, tuvo lugar durante la primavera una exposición al aire libre en el apeadero del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla sobre el contexto histórico de las obras de la corta y el muelle de Tablada y el Puente de Hierro, bajo el título 'La obra que transformó el Puerto de Sevilla'. En ella se hacía un recorrido temporal a través de paneles sobre los antecedentes de la obra de ingeniería civil y las décadas posteriores a su puesta en funcionamiento.

Ya en abril, la APS impulsó la rotulación de la Plaza del Puente de Alfonso XIII, junto al edificio de Dirección; en el mismo lugar donde de1926 hasta 1998, se asentó el propio puente que conectaba ambas márgenes de la zona de servicio portuaria. Un acto en el que estuvieron presentes varios descendientes de los ingenieros directores de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla y la Ría del Guadalquivir, Luis de Moliní y José Delgado Brackenbury, y demás representantes municipales.