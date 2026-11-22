Archivo - Descarga de cereal del buque Ocean Gracious, en foto de archivo - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Sevilla ha superado las 400.000 toneladas de ceral hasta este mes de octubre, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Asimismo, el recinto portuario se sitúa entre los principales puertos españoles en importación de fertilizante.

Ello, a pesar de que el sector afronta importantes retos, "como la incertidumbre geopolítica que afecta a las rutas comerciales, el precio del gas y las nuevas exigencias europeas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono", remarcan desde la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Por quinto año consecutivo, se ha celebrado en Sevilla un encuentro logístico dedicado al sector agroalimentario y a la industria del fertilizante. Un foro en el que han intervenido el presidente de ProSevillaPort, Francisco Rodríguez; el director de Explotación de Puertos del Estado, Pedro García, y la viceconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Consolación Vera, entre otros..

Estos buenos datos consolidan los registrados hasta agosto, periodo en el que los muelles sevillanos superaban los 2,7 millones de toneladas, (+1,5%), que implicaba en ese momento un incremento de 41.437 toneladas adicionales.

Por tipo de mercancías, despuntan los aceites y grasas, en especial de importación, que han alcanzado solo en el octavo mes del año las 298.581 toneladas, un 40% más que en 2025. También, destacan los cereales y sus harinas con 320.828 toneladas, lo que significa un incremento de cerca del 30%. Esta subida es debida al buen comportamiento del cereal de importación: trigo, triticale y cebada.