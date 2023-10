Los puertos andaluces destacan su alianza "sin competencia" y reclaman al Gobierno de España más conexiones viarias

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de los siete puertos andaluces han visualizado este miércoles su alianza "sin competencia" y han querido dejar claro que el modelo de relacion en estos cinco años "ha cambiado radicalmente". "No había coordinación, lo que implicaba una serie de efectos negativos". Además, todos ellos han coincidido en la necesidad de reclamar al Gobierno más infraestructras de transporte, tanto por carretera como por ferrocarril.

Así lo han expresado con ocasión de un encuentro sobre la incidencia de los puertos en la economía andaluza organizado por Europa Press de la mano de Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, celebrado en la sede de la citada fundación en Sevilla.

La jornada ha contado con la presencia de los presidentes de las siete autoridades portuarias de Andalucía: Algeciras (Cádiz), Gerardo Landaluce; Almería, Rosario Soto; Cádiz, Teófila Martínez; Huelva, Antonio Santana; Málaga, Carlos Rubio; Motril (Granada), José García; y Sevilla, Rafael Carmona.

En este sentido, conceptos como sinergía, complementariedad y coordinación han sido los más repetidos. "Somos lugares multimodales que se tienen que coordinar. En este sentido, todos nosotros estamos apostando en común por esto ultimo", tal como ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla en su primera intervención, en línea con lo manifestado al respecto por el resto de presidentes.

El presidente del puerto de Algeciras, durante su alocución, ha destacado el "papel fundamental" que juegan los puertos a la hora de facilitar la transición energética, al tiempo que ha pedido a la UE una moratoria de la Ley que grava las emisiones de carbono en el transporte marítimo y que garantice la "igualdad de condiciones" frente al puerto de Tánger.

Landaluce ha asegurado, en relación con esa falta de infraestructuras, que en la Bahía "escalan los buques mas grandes del mundo y no tenemos posibilidad de transmitir sinergias con el norte de España, cuando la actividad y el negocio lo tenemos aquí".

La presidenta del puerto almeriense ha subrayado su "posición estratégica" para crecer con "tráficos polivalentes" y calados de "hasta 30 metros" y ha señalado en cuanto a retos futuros "convertirnos en el mayor exportador de yeso". Además, ha lamentado "no tener conexión directa con la A7. Hemos planteado un ramal de la N340 al puerto, pero esto no soluciona definitivamente todo el problema: la entrada sí, pero no la salida de camiones".

De coordinación también ha hablado Teófila Martínez, quien ha apostado por "sinergias con el resto de puertos andaluces" para atraer mercancías nuevas evitando la competencia interna: "Teníamos la sensación de ser la hermana pobre de los puertos andaluces", ha añadido la presidenta del puerto de Cádiz y exalcaldesa de la ciudad.

"Estamos convencidos de que la fortelza de los siete ayudará al equilibrio territorial en España. Los puertos, además, no pueden ser espacios cerrados sino que tienen que tener zonas logísticas cerca", ha abundado Martínez, quien ha pedido a Red Eléctrica de España que "nos garantice el suministro adecuado para el suministro a los cruceros".

INCIDENCIA EN EL EMPLEO

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva --el puerto mas extenso de España y con un paraje natural en una de las laderas del Odiel-- ha puesto el foco en la importancia del transporte de graneles líquidos, donde ocupa el segundo puesto a nivel internacional. "Tenemos un peso importante en la provincia, con un 20% de empleos (37.000) entre directos e indirectos", ha comentado Santana.

Por su parte, el presidente del puerto malagueño ha destacado la "gran actividad turística", con 520.000 cruceristas en un año, recuperando así niveles de 2019, y el "importante plan de inversiones" previsto para los próximos cuatro años, que contempla una nueva marina y una gran superficie logística para atender a buques graneleros, entre otros objetivos.

La extraordinaria ubicación estratégica también ha sido un asunto destacado por parte del presidente del puerto motrileño, José García, "siendo nudo la Autovía del Mediterráneo y con la A-94. Estamos especializados en la accesibilidad en el tráfico rodado de camiones y de mercancías especiales, como las palas de aerogeneradores, "las más grandes que se fabrican en España, con una dimensión cada una de 65 metros". "Somos el único puerto de Intéres General que no tiene conexión ferroviaria".

SEVILLA, PUERTO MARÍTIMO DE INTERIOR

El presidente de la APS ha reivindicado la importancia del "único puerto marítimo de interior" en España. "Los siete puertos tenemos mucho potencial y hemos descubierto que somos puntos de actividad económica potentísimos". Entre los proyectos más inmediatos, ha señalado el nuevo distrito urbano portuario, "tomando como referente el de Málaga".

"Competimos, pero también nos coordinamos", ha abundado Carmona. "Estamos impulsado la autopista ferroviaria, por lo que pido a Adif y a Endesa que resuelvan sus problemas y podamos difrutar de ese nuevo acceso ferroviario".