Una representación de puertos andaluces se presenta en Fruit Logistica de Berlín con una "potente oferta"

Publicado 01/02/2019 12:04:43 CET

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los puertos españoles se presentan en la Feria Fruit Logistica, que se celebrará en Berlín del 6 al 8 de febrero, con una "potente oferta" de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas, según informa un comunicado de Puertos del Estado.

En el stand Ports of Spain, y bajo el lema 'Connecting the world to fresh food', las ocho Autoridades Portuarias (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Castellón, Huelva, Motril, S.C. Tenerife, y Valencia) ofrecen 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de dos millones de metros cúbicos de capacidad, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puntos de inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y todo tipo de soluciones logísticas.

Los 46 puertos de interés general movieron 560 millones de toneladas en 2018, de los cuales más de 11 millones fueron frutas, hortalizas y legumbres.

Los puertos españoles son lugares destacados para la importación y exportación de productos hortofrutícolas, porque cerca del 85 por ciento de las importaciones y del 60 por ciento de las exportaciones españolas se realizan a través de dichos puertos.

En este sentido, Fruit Logistica supone "una excelente oportunidad" para establecer contacto con los principales proveedores de este mercado y continuar posicionados como primera potencia exportadora de frutas y hortalizas a nivel mundial.