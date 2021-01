Rubio niega que el futuro hotel del puerto de Málaga sea una "operación especulativa": "Es y será suelo público"

Respeta las opiniones a favor y en contra del proyecto pero pide que no se "tergiverse" la realidad

MÁLAGA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha negado que el proyecto del hotel en el dique de levante del puerto sea "una operación especulativa" y ha defendido que "pase lo que pase" el terreno donde se asentaría este edificio es y seguirá siendo dominio público "siempre".

"Lo dice la ley y no permite otra cosa, es una concesión con una duración determinada", ha aclarado, al tiempo que lo ha comparado con el Hotel Vela de Barcelona, "es exactamente lo mismo". Rubio ha insistido en que ese suelo es y seguirá siendo dominio público "siempre; no es una operación especulativa".

El presidente del Puerto ha respetado las opiniones a favor y en contra de la construcción de la torre proyectada, de 116,62 metros, que ha rebajado su altura pues lo previsto inicialmente eran 135 metros. No obstante, sí ha pedido que el debate se base "en la realidad y en datos objetivos" y no "sobre verdades tergiversadas o mentiras abiertas".

En este punto, ha considerado que no se está "diciendo lo suficiente" que dicho proyecto permitirá a la capital de la Costa del Sol "acceder a un turismo de alto nivel adquisitivo que ahora no recibimos y es un salto importante, una necesidad importante que cubriría este proyecto".

También ha defendido Rubio que el proyecto "ha cumplido con todas las exigencias medioambientales y legales" y ha subrayado que se ha hecho "un esfuerzo importante para su adaptación estética y arquitectónica". "Va a ser un importante generador de empleo y riqueza para la ciudad pero no se puede tergiversar la realidad", ha enfatizado en rueda de prensa.

Precisamente, Rubio ha calificado de "mentira" que este edificio vaya al lado de La Farola y ha aludido al manifiesto de 300 personalidades del mundo de la cultura de España y la fotografía que está circulando y en la que se ve el edificio de La Farola junto a la torre: "Está manipulada. La Farola es un monumento de Málaga y se va a mantener y potenciar".

Sí ha admitido que por la propia evolución del puerto es necesaria una nueva señal marítima: "Hay que construir una nueva sí o sí y a la entrada del puerto. Haya o no hotel". Igualmente, ha negado que la futura torre del hotel ocupe "todo el horizonte de Málaga"; es más, ha indicado que "no tiene más impacto que un crucero de grandes dimensiones en el atraque norte o sur; si no se come el horizonte tampoco se lo va a comer la torre".