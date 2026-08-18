El tráfico total en el Puerto de Cádiz crece un 10,6% hasta julio con 3,3 millones de toneladas

Camiones trabajando en el transporte de mercancías en el Puerto de La Cabezuela-Puerto Real de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 3,3 millones de toneladas hasta julio de 2026, lo que supone un 10,59% más que en los primeros siete meses del año anterior.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles sólidos, con 1.321.766 toneladas y un incremento del 45,27% respecto a julio de 2025, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual, como ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en una nota.

Los graneles líquidos con 471.151 toneladas bajan un 17,22% en comparación con el mismo periodo del año 2025, mientras que la mercancía general roza el millón y medio de toneladas. En concreto, acumula 1.417.160 toneladas, un 0,85% menos que hasta las mismas fechas del año anterior.

El avituallamiento sube un 23,19% hasta julio, acumulando 88.258 toneladas, y la pesca fresca, con 5.721 toneladas y un valor de venta de 25.397.973 euros, presenta un descenso del 21,58% y del 14,14% respectivamente.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 553.631 toneladas en lo que va de año, lo que supone un incremento del 5,12%.

Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) suma 805.260 toneladas, un 3,73% menos que hasta julio de 2025. Sube en número de contenedores un 1,06% (109.068) y baja ligeramente en Teus (55.305), un 0,45%.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias se acerca a los 25.000 pasajeros (24.291), un 1,85% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por último, el tráfico de cruceros presenta un crecimiento positivo y suma 182 escalas hasta julio, un 12,35% más que en las mismas fechas del año anterior, y 331.240 cruceristas, un 16,33% más que hasta julio de 2025.