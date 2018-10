La Diputación de Almería homenajea a los cerca de 4.000 participantes del Circuito de Carreras Populares 2018

Publicado 27/10/2018 14:53:25 CET

ALMERÍA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha concluido el Circuito de Carreras Populares 2018 con la celebración de una ceremonia de entrega de premios que ha reunido a personalidades del mundo del atletismo, así como a los participantes, ayuntamientos de los municipios sede y a los patrocinadores y colaboradores.

El Teatro Cervantes ha acogido en la noche de este viernes el acto, el cual "hizo vibrar y emocionarse" a los asistentes gracias a los recuerdos que han cosechado a lo largo de las pruebas en las que "han terminado formando una gran familia", según ha reseñado en una nota la Diputación.

El vicepresidente de la Diputación, Javier García, fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer tanto a los casi 4.000 participantes como a todos los que han hecho posible las pruebas, su "entrega y fidelidad" con las carreras, al tiempo que agradeció el compromiso que tiene su institución provincial con el deporte en la provincia.

"Desde los más pequeños de la casa hasta los más longevos, como profesionales o aficionados, en la Diputación nos hemos empleado a fondo para llevar el deporte a los 103 municipios y que sea mucho más que una afición o un servicio. Desde Topares hasta Guainos, desde Benitagla hasta la capital, no hay municipio al que no llegue el deporte ni rincón de la provincia que no cuente con un espacio para ponerse en forma", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado a los participantes los programas de la Diputación con el "denominador común de hacer del deporte una gran familia cuyos valores sean los que unan a los participantes", tales como iniciativas de fomento al deporte base, los Juegos Deportivos Provinciales en los que participan cada año más de 80.000 niños, y el programa turístico-deportivo 'Almería Activa', que "contribuye a desestacionalizar el turismo trayendo visitantes durante todo el año a la provincia".

Durante la ceremonia, el vicepresidente tuvo una mención especial para el pequeño Gabriel, que "se ganó el corazón de todos los almerienses y de todo el país", y "su recuerdo ha estado muy presente en todas y cada una de las pruebas de este circuito", así como para su madre Patricia, quien "ha sido y es el alma y la voz de estas Carreras Populares".

El esfuerzo a los ayuntamientos sede también se ha reconocido a través de la entrega de un galardón institucional a los alcaldes y concejales de Rioja, Bédar, Antas, Serón, Sorbas, Macael, Turre, Cuevas Pulpí, Garrucha, Balanegra, Tíjola, Vera y Gádor.

Por otro lado, la Diputación ha agradecido la colaboración institucional que han brindado los patrocinadores Deportes Blanes y Fisio Muro, la Federación Andaluza de Atletismo, la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura Provincial de Tráfico; así como a las agrupaciones de Protección Civil de Diputación, Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha, Pulpí, Vera, Huércal-Overa y Mojácar.

También se ha entregado el premio al dibujo del novedoso concurso 'Dibuja tu carrera' cuyo fin era llevar los valores del deporte al papel y que ganó Juan Francisco Gea, así como a participantes a través de premios absolutos para los mejores corredores y para los mejores clubes, premios generales por categorías, y premios 'finisher' por haber completado el circuito.