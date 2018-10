El Festival de Flamenco de Fondón cumple 28 años con Tomatito, José Mercé, Ana Alonso y Sonia Miranda

Actualizado 26/07/2018 14:53:30 CET

ALMERÍA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Flamenco de Fondón celebra su vigésimo octava edición el próximo 9 de agosto, a partir de las 21,30 horas, con un cartel de gran nivel en el que se encuentran el guitarrista José Fernández, 'Tomatito', el cantaor José Mercé, la bailaora Ana Alonso y la también cantante, Sonia Miranda.

Este festival se ha convertido en un "referente nacional" en el mundo del flamenco, y ha permitido que "un pueblo tan pequeño como Fondón, de tan solo mil habitantes, sea conocido en todo el mundo". La Diputación de Almería colabora activamente con el evento, que se ha presentado este jueves en el Palacio Provincial.

La programación de este año arrancará con "un cuerpo de baile, que hacía años que no se hacía", en el que participará Ana Alonso, acompañada por Sonia Miranda y Antonio Luis López, al toque. A continuación, se subirán al escenario José del Tomate y su grupo, Pedro Granaíno, Antonio de Patrocinio y, como broche de oro, José Mercé y 'Tomatito', que trabajan en un nuevo proyecto juntos, cerrarán la velada.

Además, como novedad, se ha organizado la actividad 'Cante y vino', que tendrá lugar el día 8, a las 21,00 horas, en la Bodega Cepa Bosquet, en la que los caldos de Fondón se presentarán "de un modo original", acompañados por piezas de flamenco. Las conferencias serán impartidas por Virginia Bosquet, que hablará de la evolución de los vinos en la zona, Calixto Sánchez, que se centrará en la relación de los cantaores con el vino y actuará junto a Eduardo Rebollar, y, por último, José Antonio López Alemán, promotor del festival, explicará qué letras hablan del vino y por qué.

El diputado Antonio Jesús Rodríguez ha asegurado que Diputación apuesta decididamente por la cultura, en general, y por el flamenco en particular", con una importante inversión en un "evento que se ha convertido en un referente nacional e internacional del flamenco, que cada año sorprende con su cartel, aval de su calidad, y con el embrujo que llena las calles de Fondón".

El alcalde ha recordado que el Festival de Flamenco "es algo importante para todo el pueblo", ya que gracias a "todas las personas" que colaboran cada año con el evento para que se afiance en el calendario cultural internacional.

José Antonio López Alemán, organizador del festival, ha agradecido "a los voluntarios" del pueblo que "se vuelquen" con el evento, en el que también colabora la Peña 'El Taranto'. Además, ha reconocido que "el festival está "dedicado únicamente a los artistas", para que hablen bien del pueblo, lo que es un motivo de orgullo para toda Almería".

López Alemán ha declarado que "el éxito del festival radica en la generosidad de los artistas que cada año vienen a Fondón y especialmente, de las figuras de "José Mercé y 'Tomatito'", ha incidido.

Rafael Morales, de 'El Taranto', ha hablado de la estrecha vinculación de la agrupación con "el mejor festival que se celebra en la provincia de Almería" y que ha exportado el nombre de Fondón hasta muchos países del mundo.

'TOMATITO': EL FESTIVAL "MÁS CARIÑOSO"

'Tomatito' ha asegurado que es un placer formar parte del elenco que cada año llena de arte las calles de Fondón, y ha recordado que "fuera de Almería, no hay concierto en el que alguien no me diga que me ha visto actuando en el Festival de Flamenco de Fondón. Es curioso, es el festival más cariñoso de todos los que se realizan".

Por otro lado, Mercé ha agradecido a López Alemán que cuente con él para actuar dentro de este evento y ha asegurado sentirse "un almeriense más y estoy muy feliz de poder ir a Fondón un año más"

Ana Alonso ha recordado que estuvo en el festival hace años, al que vuelve "con mucho respeto por el cartel" del mismo. Por su parte, Sonia Miranda, ha señalado que actuar en Fondón "fue una experiencia inolvidable" y que para "este año es otro regalo para mí" por el hecho de participar con un elenco único.

El Festival de Flamenco de Fondón apuesta por la recuperación y mantenimiento de actuaciones propias del municipio que han despertado y despiertan el interés de los ciudadanos; ofertar al público un programa de actividades acorde a su necesidades culturales y festivas, y favorecer que el festival siga el camino de convertirse en un punto de encuentro