Fondón (Almería) acogerá los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres el próximo 7 de marzo

Publicado 22/02/2018 13:43:34 CET

ALMERÍA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Fondón acogerá los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres, organizados por la Diputación de Almería, el 7 de marzo. Este evento es una de las cuatro actividades que la institución ha programado para conmemorar el 8M, entre las que se incluyen la convocatoria del Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos', la distribución del material y el manifiesto creados para la jornada, y la representación de dos obras teatrales en torno a la figura de 'Colombine'.

El diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha presentado los actos organizados por la Diputación para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que se celebra cada 8 de marzo. Escobar ha explicado que "las ocho diputaciones andaluzas, en una reunión celebrada hace unas semanas, consensuamos la publicación del manifiesto que se leerá en los municipios que quieran y se llevará al próximo pleno de la Diputación".

Además, las ocho diputaciones provinciales andaluzas también han consensuado el cartel conmemorativo de este 8M, que tiene como lema 'Es el momento. Mujeres en movimiento', ligado también a las redes sociales a través de los hashtags #eselmomento y #mujeresenmovimiento. La Diputación de Almería colgará en la fachada del Palacio Provincial, en la Calle Navarro Rodrigo, una pancarta con este mismo lema.

El manifiesto elaborado este año hace referencia a los movimientos de lucha contra la desigualdad entre hombre y mujeres, como 'Me too', 'Time's up', 'La caja de Pandora' o 'La huelga mundial de mujeres', aludiendo a que "es un momento histórico para hacer efectiva la igualdad" entre sexos. También alude a la necesidad de acabar, entre otros, con la brecha salarial, que en España se sitúa en el 23 por ciento, y con la violencia de género, que dejó 49 mujeres asesinadas en España en 2017 y un total de 143.000 denuncias recibidas.

El acto central de la Diputación Provincial con motivo de esta efemérides se celebrará este año en el municipio de Fondón, el 7 de marzo, y será concebido como "una jornada provincial de intercambio de experiencias y opiniones en torno a la igualdad". El evento arrancará a las 11,00 horas con la lectura del manifiesto y, a continuación, habrá una conferencia de Miriam Cano Cano y una actuación musical de Ángeles Cuenca en la que se interpretarán canciones de flamenco con letra de la escritora almeriense Carmen de Burgos, 'Colombine'.

A las 13,30 horas, habrá una concentración en la plaza de Fondón en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y una visita guiada por el municipio. La actividad terminará con una comida de convivencia entre todos los asistentes a este acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres.

Por otro lado, la Diputación Provincial, dentro de los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento de Carmen de Burgos, ha organizado dos representaciones escénicas sobre la vida de la escritora y periodista almeriense, que fue una activista por los derechos de las mujeres. Aunque aún falta por concretar las fechas, estas representaciones tendrán lugar en Roquetas de Mar y Huércal-Overa, y forman parte también de la iniciativa para destacar la aportación que las mujeres han hecho a la sociedad a lo largo de la historia.

La última iniciativa programada con motivo del Día Internacional de las Mujeres es la convocatoria de la decimonovena edición del Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos' de la Diputación de Almería. Un concurso estatal al que, los interesados, podrán presentar sus trabajos a partir del 8 de marzo.

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El diputado Ángel Escobar ha aprovechado la rueda de prensa sobre los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres para repasar las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género puestas en marcha por la Diputación de Almería durante 2017.

Escobar ha lamentado que la lucha contra la violencia de género siga centrando gran parte de los esfuerzos de las instituciones, con "una lamentable cifra de 47 mujeres asesinadas en España en 2017, siete de ellas en Andalucía y tres en Almería, donde también hubo dos intentos de asesinato que, afortunadamente, no llegaron a completarse. Esta lacra también afecta a los hijos, ya que ocho niños fueron asesinados el año pasado por la violencia machista, que ya ha dejado tres víctimas en 2018".

En cuanto al Servicio de Igualdad de la Diputación de Almería, Ángel Escobar ha destacado que, el pasado ejercicio, atendió a 334 mujeres en la provincia, con un total de 1.244 intervenciones realizadas, a través de los Centros de Atención Inmediata, el teléfono de atención 24 horas, los siete días de la semana y los 365 días del año, y los pisos tutelados. Además, la institución provincial facilita una formación a víctimas de violencia de género para ayudarlas en su reinserción social y laboral.

Por otro lado, el diputado ha recordado que "la Red Redes impulsa una serie de talleres dirigidos a las empresarias de la provincia, con el objetivo de ayudarlas a mejorar su negocio y dinamizar los sectores en los que trabajan". Este año, se han organizado tres acciones formativas, que girarán en torno a la creación y el descubrimiento de la marca personal, el diseño de blogs y sitios web, y los requisitos legales en páginas web y redes sociales.