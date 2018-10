'Rágol, aromas y poesía', de Manuela González, recorre las costumbres y paisajes del pueblo

Actualizado 15/10/2018 16:57:52 CET

ALMERÍA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Rágol, aromas y poesía, escrito por Manuela González Ruiz, recorre, a lo largo de sus 500 páginas, los paisajes, costumbres y anécdotas del municipio. La obra se ha presentado en la Diputación de Almería, en un acto en el que ha intervenido su autora, quien también se ha encargado de la elaboración del himno de Rágol.

En un comunicado, la Diputación ha explicado que el responsable del IEA, Francisco Alonso, ha reconocido que el centro de estudios y la institución provincial tenían que apoyar una publicación que "difunde la cultura y el patrimonio" de Rágol. "Este libro se ha convertido desde su nacimiento en todo un embajador del pueblo" y servirá para "llevar visitantes al municipio atraídos por la pluma de Manolita", ha apuntado.

El alcalde de Rágol, Miguel Rodríguez, ha destacado la ilusión con la que han acogido esta obra, de la que "estamos muy orgullosos" ya que "no creíamos que un pueblo tan pequeño diera para tanto y es una satisfacción comprobar a través de sus páginas la belleza que tiene y que esperamos vengan a conocer todos los almerienses".

La escritora del poemario ha señalado que el objetivo de la obra es "que todo el mundo conozca Rágol, su naturaleza, su arquitectura y sus gentes". "A mí me ha abierto las puertas Miguel Iborra, hijo predilecto del municipio, que fue quien me animó a hacer la letra del himno. Investigando me di cuenta de que este pueblo merecía tener un libro que hablara de él y que descubriera la magia que tienen sus casas, sus calles y la paz que se respira en cada rincón", ha señalado.

Durante la presentación del libro, González ha tenido la oportunidad de recitar algunos de los poemas que se recogen en él. Una obra que da constancia de que "Rágol es el camino y el secreto escondido de su fragancia, el hechizo poético de sus sueños y su saber humano, y tú y yo somos sus buscadores".