Más de 230 deportistas se congregan en el Circuito Provincial de Carreras Populares

Actualizado 01/08/2018 23:57:14 CET

ALMERÍA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enclave turístico de San Juan de los Terreros (Pulpí) ha acogido a 234 participantes la novena prueba del circuito de carreras populares que organiza el área de Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Almería junto con los ayuntamientos colaboradores adscritos.

Con un recorrido técnico de 7,1 kilómetros y una dificultad media, la prueba contó con la participación de 180 adultos y 54 niños de las diferentes categorías de la convocatoria deportiva (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Peques A, Peques B, Sub 20, Sénior, Máster A, Máster B, Máster C, Máster D y Máster E).

Los deportistas, que atravesaron el paseo marítimo, los alrededores del castillo y la zona más céntrica de San Juan, disfrutaron de una jornada apacible en lo meteorológico en la que el gran protagonista fue, nuevamente, Zouhair El Janati, quien se impuso en la categoría general masculina por delante de Manuel Rodríguez y Juan Manuel Tejada.

El atleta africano sigue a un ritmo muy superior al resto en el circuito a falta cinco pruebas para su cierre.En la categoría general femenina se alzó con el triunfo Marta Belmonte, por delante de Marisa Martínez y Oksana Pyrih.

La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, junto a la concejala de Deportes de Pulpí, clausuró la competición con la entrega de trofeos. Para Martínez, las carreras populares son uno de los circuitos "más asentados" en el calendario deportivo de la Diputación.

En la presente edición, y como novedad, se está desarrollando el I Concurso 'Dibuja tu carrera' en el que los niños pueden entregar a la organización un dibujo relativo a la prueba deportiva con la aspiración de ser premiado al final de la competición.

La próxima prueba será el 4 de agosto en Garrucha, desde las 19,00 horas. El Circuito Provincial de Carreras Populares se mantendrá durante los meses de agosto y septiembre de 2018 en horarios de tarde-noche y nocturnos.