Más de un centenar de mujeres participan en los actos del Día Internacional de la Mujer en Fondón

Más de un centenar de mujeres de toda la provincia de Almería han participado en los actos del Día Internacional de la Mujer que se han celebrado en el municipio de Fondón y que han sido organizados desde la Diputación de Almería. Esta efemérides se conmemora el 8 de marzo, aunque las actividades de la institución provincial se han celebrado este miércoles.

Las indiscutibles protagonistas de la jornada desarrollada en Fondón han sido las cien representantes de las asociaciones y entidades que forman parte del Consejo Provincial de la Mujer, según ha revelado, en un comunicado, la Diputación de Almería.

Entre las iniciativas propuestas, han destacado la conferencia de Myriam Cano, de la Asociación de Ayuda a las Familias de Víctimas Mortales de Violencia de Género 'Beatriz de Hinestrosa', y la actuación de Ángela Cuenca, en la que ha recordado la figura de Carmen de Burgos.

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha acompañado a las participantes en esta jornada, en la que se ha tenido también un recuerdo para otra mujer trabajadora y compañera de la institución provincial, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz Ramírez, el pequeño desaparecido en la localidad de Níjar hace ya más de una semana.

"La celebración del 8 de marzo ha marcado un antes y un después en los derechos de la mujer. Cada año, se celebra este día para visibilizar el papel que desempeña la mujer en la sociedad y es verdad que con la incorporación de ese derecho en la Constitución se equiparó al del hombre, pero eso no significa, ni mucho menos, que esa igualdad sea efectiva. Se ha conseguido mucho pero hay mucho más por hacer", ha declarado García.

"Desde la Diputación Provincial contamos con un gran equipo que trabaja día a día para atender a todas las mujeres que lo requieran y hacerlo de manera multidisciplinar", ha apuntado.

García ha subrayado el reto que como institución pública tienen por delante, ya que "este 8 de Marzo tiene que valer para que escenifiquemos, entre todos, que no puede haber división política para reivindicar algo que nos parece justo. No debe haber colores políticos, todos tenemos que ir de la mano en cuestiones tan importantes como ésta. Tenemos que poner a la mujer en el lugar que merece, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y, para conseguirlo, tenemos que ir todas las administraciones de la mano y trasladarlo a la empresas privada".

Por último, García ha apelado la importancia de pasar a la acción porque "hacen falta hechos y no gestos. Desde Diputación, vamos a seguir trabajando en lo que llevamos haciendo ya más de treinta años, apostando por la igualdad y por el bienestar social de los almerienses".

"Hoy por hoy, el área de Igualdad es uno de nuestros buques insignia porque creemos en la igualdad y porque no queremos discriminación ni entre personas, ni entre municipios. La Diputación no sólo está para acortar los desequilibrios territoriales, también para eliminar barreras en cuestión de género, un trabajo que hacen de forma brillante las trabajadoras del área, a las que quiero dar mi más sincera enhorabuena por la implicación que tienen con este proyecto", ha afirmado.

Una de esas personas es Regina López, trabajadora social del área de Igualdad de la Diputación de Almería, quien ha vivido su último 8 de Marzo con la misma emoción que el primer día y con la satisfacción de haber ayudado a tantas mujeres durante sus más de 30 años de servicio público.

López ha sido la encargada de leer el manifiesto que, de forma consensuada, han aprobado las ocho diputaciones de Andalucía y que tiene como lema 'Es el momento. Mujeres en movimiento', en el que se destaca que "no existen reivindicaciones pequeñas. Los temas que importan a las mujeres, en cada pueblo, en cada continente, nos unen a un movimiento global de cambio. Se está demostrando con movimientos poderosos de mujeres, como La marcha de las mujeres, El tren de la libertad, Me Too, Times Up, La Caja de Pandora o La huelga mundial de mujeres, que están sirviendo de amplificadores de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo".

El recuerdo de Carmen de Burgos ha cobrado importancia en este y otros actos organizados por la Diputación de Almería, ya que, junto al recital ofrecido por la cantaora Ángela Cuenca, inspirado en la figura de la autora almeriense, durante este mes se desarrollarán dos representaciones escénicas, de carácter didáctico, inspiradas en 'Colombine'.

Las actuaciones se celebrarán en los auditorios de Huércal-Overa y Roquetas de Mar, con el objetivo de congregar al máximo número de asistentes posibles y acercar a los almerienses la importancia que han tenido en la historia mujeres como Carmen de Burgos.

Asimismo, la Diputación Provincial ha convocado el decimonoveno Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos', que busca promover e incentivar la reflexión sobre las mujeres, la igualdad y el género. La primera vez que se convocó este certamen fue en el año 1999 y, desde entonces, el 8 de marzo ha sido el punto de partida para la presentación de estos trabajos.