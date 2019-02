La Plataforma 'Almería conCiencia' organiza tres actividades por Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Publicado 11/02/2019 18:31:35 CET

ALMERÍA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Plataforma 'Almería conCiencia' ha organizado tres actividades dedicadas a promover la vocación científica entre las niñas y a mostrar lo que las mujeres han aportado y aportan a la ciencia. Así, el Museo de Almería acogerá exposición, una conferencia y la proyección de una película, con el patrocinio de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería, la Universidad de Almería y la Junta de Andalucía.

En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que la primera propuesta será la charla 'Mujeres científicas de ayer y hoy', el 11 de febrero, a las 19,00 horas, en la que participarán las astrónomas del Calar Alto, Ana Guijarro y Belén Arroyo.

También a las siete de la tarde, el 15 de febrero se proyectará la película 'El enigma Agustina', presentada por su codirector, el astrofísico Manuel González. Además, desde su inauguración este lunes día 11 por parte de la investigadora del IAA-CSIC, Josefa Masegosa, y hasta el domingo 17, se podrá visitar la exposición 'Con A de astrónomas' y dos maquetas del Observatorio Astronómico de Calar Alto.

María Docavo, representante de la Plataforma 'Almería ConCiencia', ha refrendado la "necesidad de conmemorar este día, teniendo en cuenta que, según los últimos datos, sólo el 25 por ciento de los estudiantes de Física son mujeres, el 28 por ciento en las ingenierías o el doce por ciento en informática".

El concejal de Cultura de la capital, Carlos Sánchez, ha afirmado que, "aunque queda mucho por hacer, se está avanzando en muchos ámbitos y hay mujeres referente en la empresa, en organizaciones internacionales, en la literatura o en el deporte, pero es cierto que las niñas no han tenido grandes referentes en la ciencia, no porque no las haya habido, sino porque no se ha difundido lo suficiente".

La diputada provincial de Deportes y Juventud, Ángeles Martínez, ha agradecido a 'Almería conCiencia' su trabajo para que "cada niña almeriense tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños, crecer, exprimir al máximo su potencial y contribuir a un futuro mejor y más sostenible para todos. El papel de la mujer es fundamental en cualquier sector que analicemos y en la ciencia también".

"Tenemos que superar prejuicios y estereotipos porque contamos con mujeres muy preparadas para hacer una sociedad mejor cada día. No obstante, sabemos que aún hay trabajo por hacer para hacer más visible el talento con nombre de mujer e, iniciativas como ésta, son claves para proyectar el trabajo de la mujer en todo lo que se proponga".

Por su parte, la directora del Museo de Almería, Beba Pérez, ha recordado "el compromiso y el trabajo por la visualización de la mujer en la historia", que viene realizando este espacio.

LA PLATAFORMA 'ALMERÍA CONCIENCIA'

La plataforma para la divulgación científica 'Almería ConCiencia' es un proyecto colaborativo que pretende aunar fuerzas para dar una mayor visibilidad a todas las actividades de divulgación científica que organizan en la provincia diferentes asociaciones y empresas públicas y privadas.

Además, apuesta por la organización de eventos de forma conjunta, con el objetivo último de aumentar la cultura científica de la sociedad almeriense. En este proyecto, están integrados las asociación Amigos del Calar Alto, Orión, Azimuth, el Aula Marina de la UAL, el Centro de Colecciones Científicas de la UAL, el Centro de Visitantes de la Plataforma Solar, 'Ciencia en Bares', 'Crea Ilusión', 'Ciencia Jazz' o Clisol Turismo.

También se integran en la iniciativa la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL, el Colectivo Hacklab, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), el Observatorio de Calar Alto, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Almería (OTRI) y la radio y los Servicios Centrales de Investigación de la UAL.