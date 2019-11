Victoria Abril tras recibir el homenaje de Fical: "Almería es cine, ayer, hoy y siempre"

Publicado 23/11/2019 23:56:34 CET

La ópera prima 'La Inocencia', de Lucía Alemany, se erige la gran triunfadora de la noche que clausura Fical

ALMERÍA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Victoria Abril ha recogido este sábado, emocionada, el homenaje que le ha rendido el XVIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) por una carrera imposible de resumir y que la ha convertido en un "icono".

"Almería es cine, ayer, hoy y siempre", ha exclamado tras recibir de manos del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el premio 'Almería, Tierra de Cine', que se suma a la estrella número 22 en el Paseo de la Fama de la capital que ya lleva su nombre y donde ha recibido el cariño de admiradores y cinéfilos como ya lo hicieran con el primer homenajeado de esta edición, Jorge Sanz.

Con un 'look' más que impactante, que ha incluido "pelucón" rizado en gris "en honor" a la presentadora de la gala, Cayetana Guillén Cuervo, y vestido con los colores blanco y verde de la bandera andaluza para reivindicar sus orígenes, Victoria Abril ha subrayado la juventud de un festival que cumple 18 años y en el que "las Carbono 14 aún no hemos podido entrar".

"A ver si me toca una serie aquí, que solo he hecho un rodaje", ha bromeado la ganadora del Oso de Plata en Berlín, dos Conchas de Plata en San Sebastián y un Goya. Antes, en su subida al escenario entre aplausos de un auditorio entregado a su carisma, ha bailado juguetona al tiempo que ha tarareado una de las canciones de su álbum 'Putcheros do Brasil' (2005), grabado junto al guitarrista almeriense 'Niño Josele'.

Victoria Abril ha regalado al público un extenso anecdotario del rodaje en 1979 del spaguetti western coproducido 'Yendo hacia ti' y ha revelado, entre risas, porqué se siente "legitimada" para recibir el premio 'Almería, Tierra de Cine' "aunque solo haya rodado aquí una vez".

"No he visto la película, ni yo, ni nadie pero en los 90, en una premier con Pedro Almodovar en EEUU, Quentin Tarantino me dijo que admiraba mi trabajo... ¡por esta película. Tarantino es fan de Almería. La vida es maravillosa", ha señalado.

La actriz también ha agradecido a la provincia que le rinde homenaje por permitirle "hacer la música que en otros sitios, no". "Muchas gracias, Almería, de verdad, muchas gracias", se ha despedido, hasta la próxima.

Conducida con humor y elegancia por Cayetana Guillén Cuervo por cuarto año consecutivo, la gala que ha puesto el "broche de oro" a la edición en que Fical ha cumplido la mayoría de edad ha estado trufada de guiños a la cotidaneidad de los almerienses y de un ambiente "casi en familia" en la que el hilo conductor ha sido la banda sonora ofrecida por 'The Soul Poumpettes'

Canciones de míticas series de siempre como 'Los problemas crecen' o 'Friends' han dado paso a una versión vocal de 'Juego de Tronos', con escenas rodadas en míticos enclaves de la provincia, o a un 'Bella Ciao' al que ha dado un nuevo significado como símbolo, junto a la máscara de Dalí y el mojo rojo, 'La Casa de Papel', cuyo equipo también eligió "la maravillosa luz" de Almería para rodar.

No en vano, como ha dicho Guillén Cuervo, "Almería, ya no es sólo tierra de cine, también es tierra de series de televisión", como 'Black Mirror' o 'The Crown'.

PALMARÉS

La gala de clausura de Fical ha dejado como una de las grandes vencedoras de la noche a 'La Inocencia', a concurso en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' y que se ha alzado con el premio al mejor debut cinematográfico de entre las seis películas de esta sección competitiva.

Para 'La Inocencia' ha sido también el premio Cosentino a la mejor dirección para Lucía Alemany y el premio a la mejor interpretación femenina para la jovencísima Carmen Arrufet.

Arropada por buena parte de su equipo, entre ellos el actor Sergi López, la joven cineasta Lucía Alemany ha destacado "la verdad primordial y el realismo" que transmite su primera película y cómo sus productoras, Lina y Belén, decidieron apostar por un proyecto que "rompía todas las normas de rodaje". "Me alegro por ellas porque ahora tienen este premio y todos sabemos que recibir un premio en Almería da suerte", ha afirmado.

Ha compartido número de reconocimientos con la adaptación al cine de la novela del almeriense Antonio Orejudo, 'Ventajas de viajar en tren'. Ernesto Alterio ha recibido el premio 'Eduardo Fajardo' a la mejor interpretación masculina y la película, el galardón al mejor guión. La primera película de Aritz Moreno también se ha alzado con el 2º premio del certamen nacional.

En el Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto' el nombre más escuchado ha sido el de 'Gastos incluidos', de Javier Macipe, que ha acaparado el premio Obra Social La Caixa al mejor corto nacional y el que reconoce la mejor interpretación masculina para Roberto Cabrera.

'Cadoul de Craciun', de Bogdan Muresanu ha ganado el premio al mejor corto internacional mientras que con respecto al apartado interpretativo, la mejor femenina ha sido la de la actriz Mabel Rivera por 'Ato San Nen'.

El premio 'Cecilio Paniagua' a la mejor fotografía ha recaído en Piekna Rzecz, el 'Gil Parrondo' a la mejor dirección artística en 'Innanimate' y el mejor guión en 'Nefta Football Club'.

Para 'Rígido' de Pablo Miralles y Fernando M. López ha sido el premio al mejor corto almeriense mientras que el galardón Asecan al mejor corto andaluz ha sido para Happy Friday, de José Antonio Campos. El premio RTVA al mejor corto iberoamericano ha sido para 'El último día en la tierra', de Marc Martínez Jordán. Para el público, sin embargo, el mejor corto ha sido 'La cicatriz', del almeriense Juan Francisco Viruega.

Fical se ha convertido durante ocho días en el kilómetro cero de la industria cinematográfica española, que ha vuelto a poner el foco en las extraordinarias localizaciones, en el buen hacer de los profesionales de la provincia y la estrecha colaboración que ofrecen las administraciones para los rodajes en Almería, tierra de cine.