26M.- Espadas y Verónica Pérez llaman a "rematar la faena" de "la fuerza del 28A"

Publicado 10/05/2019 0:55:35 CET

Espadas tiene la "corazonada" de que el PSOE logrará un "grandísimo resultado" y recrimina a PP que "politice" la Feria

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato socialista a revalidar el cargo, Juan Espadas, ha arrancado este pasado jueves por la noche la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo, llamando a continuar con "la fuerza y la enorme corriente" gracias a la cual el PSOE ganó las elecciones generales del 28 de abril, y "rematar la faena" en la capital andaluza con un "grandísimo resultado" favorable a las políticas "progresistas y transformadoras" de los socialistas frente al riesgo de "vuelta al pasado" que representan las derechas.

Espadas ha dado el pistoletazo de salida a su campaña electoral con un acto en la terraza del acuario, amenizado con éxitos musicales de artistas españoles de los 70, los 80 o los 90, arropado por los miembros de su candidatura y múltiples figuras del PSOE sevillano, como la secretaria general del partido, Verónica Pérez, el exconsejero autonómico, delegado de Universidades del PSOE-A y parlamentario andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, o el exdelegado territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, José Manuel Girela, entre otros.

Además, ha comenzado la campaña precisamente después de que un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) haya vaticinado una victoria de los socialistas en Sevilla capital el próximo 26 de mayo, con entre 13 y 15 concejales, frente a ocho o diez del PP, cinco o seis de la confluencia electoral de izquierdas Adelante Sevilla, y tres o cuatro de Ciudadanos, si bien los indecisos rondarían el 30 por ciento.

En este contexto, Verónica Pérez ha reconocido que las encuestas favorables siempre son "una alegría" para el PSOE, pero ha recordado que "los votos no cuentan hasta que no caen en las urnas", por lo que ha llamado a los socialistas a "no pensar" que con la victoria del PSOE en las elecciones generales del 28 de abril y las encuestas a favor "está todo hecho". "No nos podemos dormir", ha aseverado alertando de que "los sondeos no valen para nada si no se confirman" en las votaciones.

MÁS ALLÁ DE "LOS INDICIOS"

El PSOE hispalense, según Verónica Pérez, tiene así que "convertir los indicios en realidades", para que Juan Espadas siga gobernando la ciudad y que Sevilla "siga avanzando". Para ello, ha animado a los socialistas sevillanos, tanto los de la capital como los de los municipios de la provincia, a "hacer de esta campaña un motivo de alegría e ilusión" y "rematar la faena" iniciada el pasado 28 de abril al ganar el PSOE las elecciones generales.

"No se nos borra la sonrisa", ha reconocido Verónica Pérez, rememorando que aquella jornada la sociedad española "se plantó ante el riesgo de que gobernase la extrema derecha", además con "la extrema derecha" dentro de ese hipotético Ejecutivo conservador, y especialmente en Andalucía los socialistas se movilizaron para impedir "la amenaza real y cierta" de que ocurriese en el plano nacional lo acontecido en Andalucía tras las elecciones autonómicas, saldadas con el PSOE desbancado del Gobierno de la Junta y la misma dirigida por el PP y Cs, gracias además al apoyo de Vox.

Así, ha llamado a zanjar las elecciones municipales con "otra gran victoria socialista", defendiendo desde el acuario del muelle de Las Delicias que Espadas es el mejor "capitán" para Sevilla, por su "proyecto" claro para la ciudad, su "compromiso por la igualdad" o la memoria histórica, sus "políticas sociales para aquellos que más lo necesitan" o sus planes de empleo municipales. "Es el alcalde de las personas y los barrios", ha enfatizado.

EL MITIN DEL PP EN LA FERIA

Además, ha criticado la "osadía e indignidad" del PP al haber iniciado la campaña desde su caseta de la Feria de Sevilla, "usando" para la política "una fiesta que es de todos y de la que no se puede apropiar ningún partido". Finalmente, ha enviado un mensaje de "fuerza y cariño" al exministro de Interior y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuenta de su estado de salud.

Espadas, de su lado, ha comenzado su intervención con palabras también para Rubalcaba y lamentando el "enorme error" cometido por el PP al elegir su caseta de la Feria para comenzar la campaña electoral. "Para ser alcalde, como mínimo hay que respetar a los sevillanos", ha aseverado respecto al candidato popular, Beltrán Pérez, recordando que la Feria "es un espacio público en común, sin sectarismos ni etiquetas y donde sólo cabe pasarlo bien y disfrutar". "Me niego a que se avance un palmo en la politización de algo tan sagrado", ha enfatizado.

Ya en materia, Espadas ha llamado a continuar la "enorme corriente" de las elecciones generales y "rematar la faena" conservando para el PSOE y las políticas progresistas la Alcaldía de Sevilla. En ese sentido, ha alertado claramente de que si en estas elecciones municipales "la izquierda no se moviliza, lo que hay enfrente es la vuelta al pasado", en referencia a las derechas y las propuestas de Vox.

Por eso, ha animado a los socialistas a desplegar la campaña "emocionando" a la gente, "empatizando, escuchando, saliendo a las calles y hablando con las personas". Y es que tras casi nueve años de actividad municipal, cuatro de ellos en la oposición y "mucho trabajo en los barrios", Espadas ha asegurado que "merece la pena trabajar por la gente".

LA "CORAZONADA" DE ESPADAS

El aspirante socialista a revalidar el cargo de alcalde de Sevilla ha manifestado además que tiene la "corazonada" de que tras tanto "trabajo" desde el Ayuntamiento, el 26 de mayo la capital andaluza va a vivir "algo muy gordo" con un "grandísimo resultado" del PSOE que ofrezca todas las "garantías" para que los socialistas puedan seguir "transformando" y mejorando la ciudad. "Estoy convencido de que vamos a seguir gobernando", ha augurado, invocando nuevo "la fuerza del 28 de abril".

Y es que su candidatura, según ha defendido, es la opción más "cercana, solvente, creíble y con valores". "Lo hemos demostrado cuatro años. Hemos dado la vuelta al calcetín respecto a cómo encontramos (el Ayuntamiento) , vamos a velocidad de crucero y somos la fuerza que puede poner a Sevilla en el sitio en el que siempre ha debido estar", ha enfatizado, recordando que el mandato concluye con más de cien proyectos en carga que suponen una inversión pública y privada de aproximadamente 3.500 millones de euros, y la huella y "apuesta" del PSOE en la cultura, los barrios, el deporte o las políticas sociales.

En el marco de la campaña de los socialistas, el presidente del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido el voto para el PSOE desde Castilleja de la Cuesta, municipio del Aljarafe en el que nuevamente concurre como número dos de la candidatura socialista.