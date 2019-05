26M.- Pimentel (CS) acusa a Beltrán Pérez de "utilización electoralista de la Feria"

Publicado 09/05/2019 14:13:19 CET

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha mostrado este jueves su desacuerdo y el de su formación política con la "utilización electoralista de la Feria" que el candidato popular, Beltrán Pérez, "pretende hacer" celebrando en la caseta ferial del PP su acto de inicio de la campaña electoral de los comicios municipales del 26 de mayo.

"Mostramos nuestro desacuerdo con la decisión del señor Pérez", ha afirmado Pimentel añadiendo que "de esa forma, no sólo podría estar incumpliendo la ordenanza municipal que regula la Feria, sino que también rompe un pacto no escrito que teníamos todos los partidos en Sevilla, para no desvirtuar la celebración de nuestra fiesta más universal, como ya hicimos la pasada Semana Santa durante la campaña de las generales".

Al hilo de lo anterior, el candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla ha recordado cómo "el PP también utilizó la Semana Santa para hacer campaña en las pasadas elecciones generales y eso no lo digo yo, se puede demostrar con la hemeroteca".

Ante esta situación, Álvaro Pimentel también ha solicitado a los populares que reconsideren "sus planes" porque "la Feria es un símbolo de Sevilla, es de todos y debemos dejarla al margen de cuestiones políticas porque, si no lo hacemos, sólo conseguiremos acrecentar la desafección de los ciudadanos con los políticos". "Debemos pensar en todos -ha añadido-, pensemos en tener una Feria fiel a sus tradiciones y a salvo de las controversias. La imagen de la ciudad lo agradecerá", ha subrayado Pimentel.